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Парад до Дня Незалежності України: де і коли дивитися онлайн-трансляцію

22 серпня 2021, 14:45
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У параді візьмуть участь 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

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Парад до Дня Незалежності України / pixabay

В Україні до річниці Дня Незалежності відбудеться потрійний парад: на Хрещатику в Києві, в Одесі, і на річці Дніпро в столиці.

Всього в урочистих заходах 24 серпня залучать понад 5 тис. військових і представників оборонного сектора, також учасників бойових дій.

Крім того, візьмуть участь 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

В рамках репетицій Києвом проїде небачена раніше кількість військової техніки, а над головними вулицями столиці пролетять військові і транспортні авіація, в тому числі і легендарний Ан-255 Мрія.

Біля Труханового острова і річкового вокзалу о 14:00 пройде ще один парад з катерами Військово-Морських сил і Державної прикордонної служби.

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Де дивитися онлайн-трансляцію параду до Дня Незалежності 24 серпня:

  • на телеканалі UA: Перший (початок параду о 10:00, трансляція урочистостей з 08:40)
  • на телеканалі 1+1 (початок параду о 10:00)
  • на Facebook-сторінці Офісу президента на YouTube-каналі Офісу президента

Як Україна святкуватиме День Незалежності 2021

На прес-конференції в травні президент Володимир Зеленський заявив, що День Незалежності 2021 Україна запам'ятає назавжди. Святкування цього року триватиме три дні.

22 серпня вшановуватимуть великих українців. Заплановано вручення премії для тих, хто прославляє Україну за межами країни.

23 серпня будуть підняті величезні прапори по всій Україні. Їх не будуть опускати: вони залишаться там назавжди.

Тоді ж пройде перший саміт з деокупації півострова Крим. На "Кримську платформу" приїдуть представники багатьох країн. Зокрема, запрошені президенти, прем'єри і глави МЗС різних країн. Президент розраховує, що будуть підписані важливі документи.

Цього ж дня стартує "саміт перших леді". Його проведуть дружини політиків, які приїдуть в Україну.

24 серпня пройде військовий парад до 30-річчя Незалежності: пройде на воді в Одесі і на суші в Києві.

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парад День Незалежності України
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