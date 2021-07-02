"Сексистський заповідник совка": Мережу шокував "парад на підборах" до Дня Незалежності

На честь 30-річчя Незалежності України відбудеться парад, курсантки маршируватимуть на підборах / Фото facebook.com/MinistryofDefence.UA

У День Незалежності України, 24 серпня, у центрі Києва відбудеться урочистий концерт та військовий парад. У Міністерстві оборони показали підготовку військовослужбовців до параду і спровокували обурення українців. Зокрема, їм не сподобалося, що курсантки маршируватимуть у туфлях на підборах. Міноборони звинуватили в сексизмі.

Тренування курсанток Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка проходять двічі на день. При цьому дівчата кажуть, що маршувати на підборах "трохи важче, ніж у берцях", передає АрміяInform.

"(...) але ми намагаємося. У параді я братиму участь вперше. Дуже цього хотіла. Коли ще в школі вчилася, любила дивитися на паради. На тренуваннях дуже намагаюся, щоби не підводити ні наших офіцерів, ні нашу "коробку", — розповіла курсантка Іванна Медвідь.

Курсанткам важко маршувати на підборах/ Фото Міноборони

Тим часом в Мережі на Міноборони посипалися звинувачення і шквал обурення.

"Міністерство оборони України, а це сталося? На минулі паради жінки ходили в зручній формі, все було супер. Богині! Може, ще в камуфляжні бікіні одягнемо, щоби було няшно? Це ж реально знущання і зеро рівноправності в армії", - написала журналістка Марина Данилюк.

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"Міноборони "похвалилося" фото підготовки до параду. Стройовий крок на підборах... щоби що? Скінчиться колись цей парад ідіотизму?", - написала перша заступник керівника Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови Аліна Шпак.

"Якщо це правда, то над військовослужбовцями просто знущаються. Нехай їм буде максимум незручно, нехай це буде абсурдно. "Жіночно", а ви що подумали?", - додала журналістка Суспільного.Волинь Лариса Андрійчук.

"Друзі, чому в цьому році над дівчатами вирішили познущатися і на парад одягнути їх в туфлі з підборами? Що це за чергова божевільна ідея?",- зазначив політик і активіст Олександр Погребиський.

Медіаменеджер і журналіст Ангеліна Карякіна відреагувала на інцидент саркастичним жартом: "Парад — це, м'яко кажучи, не про комфорт військових. Але якщо це вже так красиво, кого ще можна буде побачити на параді в каблах?".

Нардеп від Євросолідарності Ірина Геращенко вважає, що Міноборони "не дружить з логікою":

"Спочатку подумала, що це фейк. Що хтось сплутав демонстрацію боєготовності нашої армії та чергове шоу, яке прикрашають жінки. Це не рівність! Це приниження!".

Нардеп ЄС Іванна Климпуш-Цинкадзе додала, що "шокована інформацією про те, що жінки на параді в День Незалежності будуть на підборах".

"Це що взагалі таке? Ми будуємо натовську армію або сексистський заповідник совка? Невже в Міноборони не знають, що на війні дівчата ходять в берцях?" - зазначила вона.

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