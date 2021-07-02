УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Сексистський заповідник совка": Мережу шокував "парад на підборах" до Дня Незалежності

2 липня 2021, 08:17
Прослухати новину
Зупинити

Українці звинуватили Міністерство оборони України в сексизмі та заявили, що у відомстві "не дружать з логікою".

парад
На честь 30-річчя Незалежності України відбудеться парад, курсантки маршируватимуть на підборах / Фото facebook.com/MinistryofDefence.UA

У День Незалежності України, 24 серпня, у центрі Києва відбудеться урочистий концерт та військовий парад. У Міністерстві оборони показали підготовку військовослужбовців до параду і спровокували обурення українців. Зокрема, їм не сподобалося, що курсантки маршируватимуть у туфлях на підборах. Міноборони звинуватили в сексизмі.

Тренування курсанток Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка проходять двічі на день. При цьому дівчата кажуть, що маршувати на підборах "трохи важче, ніж у берцях", передає АрміяInform.

"(...) але ми намагаємося. У параді я братиму участь вперше. Дуже цього хотіла. Коли ще в школі вчилася, любила дивитися на паради. На тренуваннях дуже намагаюся, щоби не підводити ні наших офіцерів, ні нашу "коробку", — розповіла курсантка Іванна Медвідь.

парад на підборах
Курсанткам важко маршувати на підборах/ Фото Міноборони

Тим часом в Мережі на Міноборони посипалися звинувачення і шквал обурення.

"Міністерство оборони України, а це сталося? На минулі паради жінки ходили в зручній формі, все було супер. Богині! Може, ще в камуфляжні бікіні одягнемо, щоби було няшно? Це ж реально знущання і зеро рівноправності в армії", - написала журналістка Марина Данилюк.

Реклама
false

"Міноборони "похвалилося" фото підготовки до параду. Стройовий крок на підборах... щоби що? Скінчиться колись цей парад ідіотизму?", - написала перша заступник керівника Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови Аліна Шпак.

false

"Якщо це правда, то над військовослужбовцями просто знущаються. Нехай їм буде максимум незручно, нехай це буде абсурдно. "Жіночно", а ви що подумали?", - додала журналістка Суспільного.Волинь Лариса Андрійчук.

false

"Друзі, чому в цьому році над дівчатами вирішили познущатися і на парад одягнути їх в туфлі з підборами? Що це за чергова божевільна ідея?",- зазначив політик і активіст Олександр Погребиський.

false

Медіаменеджер і журналіст Ангеліна Карякіна відреагувала на інцидент саркастичним жартом: "Парад — це, м'яко кажучи, не про комфорт військових. Але якщо це вже так красиво, кого ще можна буде побачити на параді в каблах?".

false

Нардеп від Євросолідарності Ірина Геращенко вважає, що Міноборони "не дружить з логікою":

"Спочатку подумала, що це фейк. Що хтось сплутав демонстрацію боєготовності нашої армії та чергове шоу, яке прикрашають жінки. Це не рівність! Це приниження!".

false

Нардеп ЄС Іванна Климпуш-Цинкадзе додала, що "шокована інформацією про те, що жінки на параді в День Незалежності будуть на підборах".

"Це що взагалі таке? Ми будуємо натовську армію або сексистський заповідник совка? Невже в Міноборони не знають, що на війні дівчата ходять в берцях?" - зазначила вона.

false

Як Україна святкуватиме День Незалежності 2021

  • На пресконференції в травні президент Володимир Зеленський заявив, що День Незалежності 2021 Україна запам'ятає назавжди. Святкування цього року триватиме три дні.
  • 22 серпня вшановуватимуть великих українців. Заплановано вручення премії для тих, хто прославляє Україну за межами держави.
  • 23 серпня будуть підняті величезні прапори по всій Україні. Їх не будуть опускати: вони залишаться там назавжди.
  • Тоді ж пройде перший саміт з деокупації півострова Крим. На "Кримську платформу" приїдуть представники багатьох країн. Зокрема, запрошені президенти, прем'єри і глави МЗС різних країн. Президент розраховує, що будуть підписані важливі документи.
  • Цього ж дня стартує "саміт перших леді". Його проведуть дружини політиків, які приїдуть в Україну.
  • 24 серпня пройде військовий парад до 30-річчя Незалежності: пройде на воді в Одесі та на суші в Києві.
парад День Незалежності України Міноборони України сексизм новини України
Зараз ви переглядаєте новину «"Сексистський заповідник совка": Мережу шокував "парад на підборах" до Дня Незалежності». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Коли в поїздах України оновлять вагони: Сумська публічно зажадала від Укрзалізниці відповідіКоли в поїздах України оновлять вагони: Сумська публічно зажадала від Укрзалізниці відповіді Православний календар на липень 2021: Петрів піст 2021 і день Петра і ПавлаПравославний календар на липень 2021: Петрів піст 2021 і день Петра і Павла "Тремтіть, британці!": Мережу підірвала перемога збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020"Тремтіть, британці!": Мережу підірвала перемога збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 Місяць складнощів і конфліктів: астрологічний прогноз від Влада Росса на липень-2021Місяць складнощів і конфліктів: астрологічний прогноз від Влада Росса на липень-2021 Названо 10 звичок нещасливих людей, які точно є у васНазвано 10 звичок нещасливих людей, які точно є у вас

Останні новини

05:02

Молодий Місяць у липні 2021: точний час та найкращі заняття

04:22

Названо п'ять звичок, які не можна робити відразу після їжі Відео

03:50

"У Путіна параноя і запалений мозок": експерт оцінив, чи є загроза великої війни

03:02

Яким способом можна здолати сильні головні болі - відповідь експертів Відео

02:16

Гороскоп на завтра 4 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: серцеві напади, ДТП та "удар" по гаманцю Відео

Реклама
02:06

Фіналістка Холостяка засвітила цицьочки у занадто відвертому купальнику

01:37

Як порівнювати Запорожець і Tesla: американський капітан розвінчав міф про міць армії РФ

00:51

Вчені знайшли раптовий спосіб захистити мозок від старіння Відео

00:32

У Вінницькій області після вакцини від коронавірусу помер чоловік Відео

00:19

Гороскоп на сьогодні 3 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошові заборони та ослаблення аури Відео

00:11

Названо 4 речі, які висмоктують з нас енергію щодня

00:09

Лікарі розповіли, які засоби категорично не можна використовувати при укусах комах Відео

02 липня, п'ятниця
23:47

В Україну йде різке і дуже небезпечне похолодання Відео

23:15

Симптоми раку: професор попереджає про два найсерйозніших симптоми, що вказують на ваш ризик Відео

22:59

Названо продукти, які можна вживати зіпсованими

22:40

Повний Місяць у липні 2021 року: коли настане, і хто опиниться на гребені хвилі Відео

22:35

Забрав відірвану голову з місця аварії: на Тернопільщині хлопець збив на смерть двох молодих дівчат

22:06

Мангал: вчені розповіли, які смертельні ризики у приготовленої там їжі Відео

21:00

Збиток перевищив 100 мільйонів: директору ТОВ з Харківської області повідомлено про підозру

20:59

За хабар може отримати навіть психопат: що не так з новим проєктом закону про зброю

Реклама
20:58

"Це зйомки?": Крістна Асмус в гіпсі показала фото з лікарні і заінтригувала Мережу

20:57

"Постраждає білоруський народ" : у МЗС України відповіли на слова Лукашенка про закриття кордону Відео

20:37

Поки мати кричала від горя, батько публікував фото: що відомо про страшну ДТП з 11-річним хлопчиком Відео

20:34

Киянка народила унікальну трійню: у всіх малюків свій генетичний апарат Відео

20:07

Погоня та підніжка: сплив інцидент, що стався після матчу Швеція – Україна Відео

19:58

Експерти з'ясували, чому чоловікам мало однієї жінки

19:45

Шевченко зробив заяву перед матчем з Англією на Євро-2020 Відео

19:34

Непогано заробляв: киянина спіймали на торгівлі відео з камер спостереження

19:12

Андрій Богдан показав свою нову дівчину - у Мережі знайшли її Instagram

19:00

Лінчуємо, сьогодні ми з тобою лінчуємо: рецензія на фільм Судна ніч назавжди Відео

18:53

УПЛ назвала найяскравіших постатей футбольного сезону 2020/21 років Відео

18:38

Білорусь повністю закриває кордон з Україною Відео

18:35

Комаровський розкрив важливу і небезпечну правду про штам Дельта Відео

18:31

Володимир Остапчук звинуватив колишню в переховуванні дітей - Олена Войченко відповіла

18:15

У Росії восьмирічний хлопчик помер у холодильнику

17:54

У додатку Google на iOS знайшли секретну гру: як її включити Відео

17:32

Коли не можна стригти волосся: три важливих попередження Відео

17:29

Ретроавтомобілі випробували Дорогу Єдності М-30, відновлену в ході "Великого будівництва"

17:27

Вакцини Pfizer і AstraZeneca захищають від штаму Дельта, але не так ефективно - МОЗ Відео

17:11

"Мені дуже шкода": Артем Бесєдін зробив першу заяву після страшної травми

Реклама
17:09

Футболісти збірної заговорили українською після "мовного скандалу" Фото Відео

17:02

Верховний суд виніс рішення про вирок Пукачу у справі про вбивство Гонгадзе Відео

16:37

ЄС створив план співпраці зі "Східним партнерством": країни можуть отримати 2,3 млрд євро

16:34

На Україну налетить ураган і небезпечна погода на вихідних Відео

16:21

"Ох*їв? Вийшов нах*й звідси": у Одесі водійка тролейбуса побилася з пасажиром Відео

16:09

Мендель розповіла, чи стане скандальною її книга про роботу з Зеленським Відео

16:08

Справа була в аеропорту Одеси: дівчина заплатила за парковку тисячу доларів Відео

16:07

"Матчі в Донецьку і відпочинок в Криму": Англія підтримала Україну перед матчем Євро-2020 Відео

16:03

Діма Комаров показав, що з ним відбулося на зйомках нового тревел шоу в Україні

16:01

Смачні тонкі картопляні млинці: чудовий рецепт Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти