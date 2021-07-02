"Сексистський заповідник совка": Мережу шокував "парад на підборах" до Дня Незалежності

Українці звинуватили Міністерство оборони України в сексизмі та заявили, що у відомстві "не дружать з логікою".
У День Незалежності України, 24 серпня, у центрі Києва відбудеться урочистий концерт та військовий парад. У Міністерстві оборони показали підготовку військовослужбовців до параду і спровокували обурення українців. Зокрема, їм не сподобалося, що курсантки маршируватимуть у туфлях на підборах. Міноборони звинуватили в сексизмі.
Тренування курсанток Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка проходять двічі на день. При цьому дівчата кажуть, що маршувати на підборах "трохи важче, ніж у берцях", передає АрміяInform.
"(...) але ми намагаємося. У параді я братиму участь вперше. Дуже цього хотіла. Коли ще в школі вчилася, любила дивитися на паради. На тренуваннях дуже намагаюся, щоби не підводити ні наших офіцерів, ні нашу "коробку", — розповіла курсантка Іванна Медвідь.
Тим часом в Мережі на Міноборони посипалися звинувачення і шквал обурення.
"Міністерство оборони України, а це сталося? На минулі паради жінки ходили в зручній формі, все було супер. Богині! Може, ще в камуфляжні бікіні одягнемо, щоби було няшно? Це ж реально знущання і зеро рівноправності в армії", - написала журналістка Марина Данилюк.
"Міноборони "похвалилося" фото підготовки до параду. Стройовий крок на підборах... щоби що? Скінчиться колись цей парад ідіотизму?", - написала перша заступник керівника Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови Аліна Шпак.
"Якщо це правда, то над військовослужбовцями просто знущаються. Нехай їм буде максимум незручно, нехай це буде абсурдно. "Жіночно", а ви що подумали?", - додала журналістка Суспільного.Волинь Лариса Андрійчук.
"Друзі, чому в цьому році над дівчатами вирішили познущатися і на парад одягнути їх в туфлі з підборами? Що це за чергова божевільна ідея?",- зазначив політик і активіст Олександр Погребиський.
Медіаменеджер і журналіст Ангеліна Карякіна відреагувала на інцидент саркастичним жартом: "Парад — це, м'яко кажучи, не про комфорт військових. Але якщо це вже так красиво, кого ще можна буде побачити на параді в каблах?".
Нардеп від Євросолідарності Ірина Геращенко вважає, що Міноборони "не дружить з логікою":
"Спочатку подумала, що це фейк. Що хтось сплутав демонстрацію боєготовності нашої армії та чергове шоу, яке прикрашають жінки. Це не рівність! Це приниження!".
Нардеп ЄС Іванна Климпуш-Цинкадзе додала, що "шокована інформацією про те, що жінки на параді в День Незалежності будуть на підборах".
"Це що взагалі таке? Ми будуємо натовську армію або сексистський заповідник совка? Невже в Міноборони не знають, що на війні дівчата ходять в берцях?" - зазначила вона.
Як Україна святкуватиме День Незалежності 2021
- На пресконференції в травні президент Володимир Зеленський заявив, що День Незалежності 2021 Україна запам'ятає назавжди. Святкування цього року триватиме три дні.
- 22 серпня вшановуватимуть великих українців. Заплановано вручення премії для тих, хто прославляє Україну за межами держави.
- 23 серпня будуть підняті величезні прапори по всій Україні. Їх не будуть опускати: вони залишаться там назавжди.
- Тоді ж пройде перший саміт з деокупації півострова Крим. На "Кримську платформу" приїдуть представники багатьох країн. Зокрема, запрошені президенти, прем'єри і глави МЗС різних країн. Президент розраховує, що будуть підписані важливі документи.
- Цього ж дня стартує "саміт перших леді". Його проведуть дружини політиків, які приїдуть в Україну.
- 24 серпня пройде військовий парад до 30-річчя Незалежності: пройде на воді в Одесі та на суші в Києві.