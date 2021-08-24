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Парад на День Незалежності України 2021: онлайн-трансляція

24 серпня 2021, 15:55

Україна сьогодні відзначає 30-й День Незалежності. З нагоди свята в Києві та Одесі пройдуть військові паради.

парад
У Києві відбудеться військовий парад на Хрещатику за участі авіації та річковий парад на Дніпрі / REUTERS

Сьогодні в Україні до 30-ї річниці Дня Незалежності відбудеться потрійний парад - на Хрещатику в Києві, на річці Дніпро в столиці, а також в Одесі. Загалом, до урочистих заходів 24 серпня 2021 року залучать понад 5 тис.військових та представників оборонного сектору, також учасників бойових дій. Крім того, в параді візьмуть участь 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

Главред в текстовій онлайн трансляції розповідає всі подробиці святкування річниці Незалежності України.

Сортування за хронологією
15:52

В районе Речного вокзала и Труханова в Киеве состоялось торжественное прохождение катеров и пролет авиации.

Впервые у Речного вокзала демонстрируются общие действия сил сектора безопасности и обороны.

/ Armyinform

Во время парада на Днепре произошел воздушный показ самолетов и вертолетов, а также прохождение катеров с высадкой спецназа и десанта.

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От ВСУ в речном параде участвовали три малых бронированных артиллерийских катера Бердянск, Никополь и Коростень, а также десантный катер Сватово. Также учатсвовали две 11-метровые лодки Willard и две семиметровые лодки Willard.

/ Armyinform

15:49

В Одессе возле пляжа Ланжерон жители и гости города на День Независимости наблюдали за торжественным прохождением боевых кораблей и судов национального флота, пролетом авиации, высадкой десанта на побережье с применением пиротехнических средств и холостых патронов, десантированием парашютистов.

/ Armyinform
/ Armyinform

Также было продемонстрировано вооружение и военную технику сил безопасности и обороны и технику ВС стран-партнеров.

/ Armyinform
/ Armyinform
/ Armyinform

12:18

Торжественные мероприятия на Майдане Независимости завершились. В 14:00 на Днепре состоится речной парад с прохождением военных катеров. Будет и воздушный показ самолетов и вертолетов, а также высадка спецназа и десанта.

12:17

Над Киевом пролетела авиация стран-партнеров. Позже авиация британских "Тайфунов" и украинских "Миг" изобразила в небе над столице Флаг Украины.

11:42

В небе над столицей пролетел символ Украины - транспортный самолет Ан-225 "Мрия".

11:32

В центре столицы начался парад военной авиации. Впервые за штурвалами будут молодые летчики - выпускники Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. В небе над столицей первыми появились вертолеты Ми-8.

Воздушная колонна будет состоять из военных вертолетов, самолетов-истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков и военно-транспортных судов: в частности, Ми-8, Ми-14, Ми-24, Су-27, МиГ -29, Ил-76 и целого семейства "Ан" - Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П.

Замыкать колонну будет крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия".

11:05

На Майдане независимости начинается торжественное прохождение войск.

10:49

Минута молчания в память о погибших бойцах за суверенитет, независимость и территориальную целосность Украины.

"Они погибли ради будущего наших детей и внуков", - сказал Зеленский.

10:29

На Майдане Независимости началось вручение государственных наград.

10:29

Президент пообещал, что Украина будет "возвращать не только своих, но и свое" - своих героев, которые похоронены за границей. Среди них, гетманы Запорожской сечи и деятели УНР. Зеленский добавил, что Украина больше не даст аннексировать наших писателей, спортсменов и других деятелей, которые "побеждали нацизм".

10:28

Сначала глава государства обратился к иностранным партнерам, потом - к украинскому народу.

"Уважаемые дамы и господа, гости Украины, наши братья, партнеры, друзья, уважаемые граждане, дорогой украинский народ! Я поздравляю всех нас с этим важным днем. Сегодня мы отмечаем 30-ю годовщину независимости Украины. Справедливее сказать, восстановления независимости Украины. Потому что 24 августа 1991 Украина восстановила свою государственность. Нашей Конституции - 30 лет, но нашей Конституции - 301 год", - сказал президент.

Зеленский заявил, что Украина будет отмечать День государственности - в День Крещения Руси 28 июля. Этот указ глава государства подписал сегодня.

"Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности - в День крещения Руси-Украины. И об этом всем я подписываю сегодня соответствующий указ", - заявил президент.

10:09

Напомним, в Киеве по случаю парада перекрыты ряд улиц с 06:00 до 12:30.

10:06

Президент Владимир Зеленский открывает торжественные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины. Началась торжественная церемония поднятия государственного флага.

10:02

Видео-трансляция парада ко Дню Независимости 24 августа 2021:

viber
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