Парад на День Незалежності України 2021: онлайн-трансляція

15:52

В районе Речного вокзала и Труханова в Киеве состоялось торжественное прохождение катеров и пролет авиации.

Впервые у Речного вокзала демонстрируются общие действия сил сектора безопасности и обороны.

/ Armyinform

Во время парада на Днепре произошел воздушный показ самолетов и вертолетов, а также прохождение катеров с высадкой спецназа и десанта.

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От ВСУ в речном параде участвовали три малых бронированных артиллерийских катера Бердянск, Никополь и Коростень, а также десантный катер Сватово. Также учатсвовали две 11-метровые лодки Willard и две семиметровые лодки Willard.