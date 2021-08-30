Хлопець втік, поки його дівчину розривали іклами: 20-річну студентку загризли собаки

20-річну студентку загризли собаки / ua.depositphotos.com

В італійському місті Сатріано на 20-річну дівчину напала зграя бездомних собак під час романтичного пікніка зі своїм коханим. Від отриманих укусів та інших травм вона померла в лікарні. Про це повідомляє британське видання Mirror.

Дівчина і хлопець вирішили прогулятися по італійському лісі після пікніка. Саме тоді на пару напала зграя. Хлопець Симони, пише видання, зрештою втік, поки нещасну вбивали собаки.

Хлопцеві вдалося сховатися в покинутому будинку і викликати швидку допомогу по телефону. На місце події прибули служби екстреної допомоги і доставили двадцятирічну дівчину в місцеву лікарню, яка спочатку була жива, незважаючи на жахливі травми по всьому тілу. Однак, вже в госпіталі студентка померла від отриманих поранень.

читайте такожКидали у воду заради лайків: на Житомирщині діти жорстоко знущалися над собакою

Реклама

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі 57-річна жінка померла після нападу бездомного собаки надворі.

Загибла спливла кров'ю після того, як тварина перекусила їй артерію на нозі.

Очевидці викликали швидку. Медики намагалися реанімувати жінку, але та померла від крововтрати в кареті швидкої допомоги.