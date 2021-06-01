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Парламент ухвалив закон Зеленського про "суд у смартфоні": що зміниться

1 червня 2021, 14:42

За закон, який створює інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування проголосували 276 парламентарів Ради IX скликання.

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Парламент прийняв закон Зеленського про "суд у смартфоні" / Мінцифри

Депутати українського парламенту прийняли у другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського під номером 5246 (відомий у суспільстві як "суд у смартфоні"). Як стало відомо з трансляції засідання Ради, "За" проголосували 276 парламентарів.

До другого читання документа надійшло 34 поправки від нардепів, однак профільний комітет вирішив всі їх відхилити. Таким чином проект залишився в редакції першого читання.

Закон створює інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування. Вона забезпечить створення, збір, зберігання, пошук, обробку і передачу матеріалів та інформації в кримінальних процесах.

Планується, що їй зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів.

Матеріали досудового розслідування, які знаходяться в цій системі, будуть передаватися в електронній формі. Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду їх можуть передавати і в паперовій формі.

Далі-підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи в системі та їх копії в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.

Закон у разі підписання набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Однак в дію його введуть після закінчення шести місяців з дня його опублікування.

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