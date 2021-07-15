Парламент заборонив продаж медикаментів дітям

Аптеки не продаватимуть ліки дітям / УНІАН

Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект про заборону продажу лікарських препаратів дітям до 14 років. Відповідний закон підтримав 341 депутат.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Таким чином, в країні буде заборонено відпуск ліків, в тому числі через Інтернет, малолітнім особам. Доставку препаратів дітям також поставили під табу.

"Якщо у особи, яка здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або їх доставку кінцевому споживачеві, виникли сумніви щодо досягнення 14-річного віку покупцем, така особа повинна звернутися до покупця з вимогою пред'явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує його вік", - йдеться в законі.

Продаж ліків дітям буде можлива тільки при пред'явленні документа, із зазначенням його віку. Якщо документального підтвердження того, що покупець досяг 14 років і вище не буде, відпуск ліків Неможливий.

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Даний закон в Україні вводять з метою зменшення числа суїцидів серед дітей, які часто трапляються саме від передозування та отруєння ліками.

Аптеки продають препарати без рецепту і у відкритому доступі. У зв'язку з цим, вважають експерти, у світі фіксують понад 60% самогубств подібного типу.

Що буде при порушенні закону:

За продаж і доставку ліків дітям, навіть через Інтернет, документом передбачено штраф - 6800 - 13 600 тис.грн.

За повторне порушення протягом року - максимальна сума санкцій подвоюється і становить 23 800 тис.грн.

Нагадаємо, у Київській області в Боярці в академічному ліцеї гармонія дві учениці ліцею отруїлися таблетками, одна з них померла, інша - потрапила в лікарні. Згідно з оперативними даними, дві учениці 7-го класу прийняли невідомі речовини, в результаті чого отруїлися. Одну з них не вдалося врятувати.

Потім їх "челлендж" підтримали школярки з Умані.