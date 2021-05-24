Пасажир повітряної кулі розкрив подробиці трагедії на Хмельниччині

Повітряна куля яка впала під Кам'янець-Подільським / Нацполіція

Стали відомі нові подробиці аварії повітряної кулі з людьми на борту в селі Кульчіївці.

Як розповів пасажир повітряної кулі, пілот не зміг зробити аварійну посадку, куля почала відносити в бік кладовища.

Там кошик почав трощити пам'ятники, у неї відвалилося дно, і тому люди почали випадати з кошика.

"Дно відокремилося від кошика, і мій товариш провалився в дірку. Я, на жаль, не зміг його утримати, він просив допомоги. Десь саме тоді він і ноги поламав", - сказав потерпілий, передає Україна 24.

Людей рятували селяни. Всього приїжджало 6 машин швидкої допомоги, госпіталізували п'ять осіб, у тому числі пілота.

читайте такожМолили про допомогу і падали на надгробки: відомі подробиці аварії повітряної кулі на Хмельниччині

Зараз у лікарні залишаються дві людини. Одного потерпілого з переломами пальців вже виписали, ще двох перевели. А ось у Федерації повітроплавання кажуть, що за 23 роки фестивалю в Кам'янці-Подільському така трагедія сталася вперше.

Також сказали, що пілот досвідчений, у нього 11 років стажу. Чому він не зміг безпечно посадити кулю, поки невідомо.

читайте такожУ Кам'янці-Подільському зазнала аварії повітряна куля: один загиблий і п'ятеро поранених

Трагедія з повітряною кулею - про що раніше повідомляв Главред: