Пасажир повітряної кулі розкрив подробиці трагедії на Хмельниччині

Всього приїжджало 6 машин швидкої допомоги, госпіталізували п'ять осіб, у тому числі пілота.
Стали відомі нові подробиці аварії повітряної кулі з людьми на борту в селі Кульчіївці.
Як розповів пасажир повітряної кулі, пілот не зміг зробити аварійну посадку, куля почала відносити в бік кладовища.
Там кошик почав трощити пам'ятники, у неї відвалилося дно, і тому люди почали випадати з кошика.
"Дно відокремилося від кошика, і мій товариш провалився в дірку. Я, на жаль, не зміг його утримати, він просив допомоги. Десь саме тоді він і ноги поламав", - сказав потерпілий, передає Україна 24.
Людей рятували селяни. Всього приїжджало 6 машин швидкої допомоги, госпіталізували п'ять осіб, у тому числі пілота.
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Зараз у лікарні залишаються дві людини. Одного потерпілого з переломами пальців вже виписали, ще двох перевели. А ось у Федерації повітроплавання кажуть, що за 23 роки фестивалю в Кам'янці-Подільському така трагедія сталася вперше.
Також сказали, що пілот досвідчений, у нього 11 років стажу. Чому він не зміг безпечно посадити кулю, поки невідомо.
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Трагедія з повітряною кулею - про що раніше повідомляв Главред:
- 22 травня в районі міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області зазнала аварії повітряна куля з пасажирами. Загинув 53-річний чоловік, житель Прилук. Ще п'ятеро людей отримали поранення і травми.
- Інцидент стався ввечері поблизу с. Кульчіївці, в районі кладовища.
- У поліції повідомили, що, пролітаючи над лінією високовольтних передач, повітряна куля зачепила кошиком електричну лінію. В результаті кошик перекинувся.