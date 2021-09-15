Пасажири позаздрили: у київському метро чоловік смажив сосиску прямо у вагоні

Чоловік готував за допомогою газового примусу / скріншот

У столичному метро пасажири помітили якусь дивину. Чоловік прямо у вагоні підсмажував сосиску. Обід він готував за допомогою газового пальника.

Відео з'явилося в Мережі в середу, 15 вересня.

На кадрах видно, як пасажир з рюкзаком сидить серед інших користувачів метрополітену в хвості вагона і дістає сосиску.

Однак їсти її сирою йому не захотілося, і він витягнув з рюкзака газовий примус. За допомогою цього пристрою він підсмажив сосиску на очах у десятка пасажирів.

Нагадаємо, раніше у харьковсокм метро гуляло лисеня. Воно зайшло через парадний вхід, а потім покинуло підземку.

Також раніше у київському метро оригінально поставилися до ремонту. Тріщину на колоні в підземному переході біля станції "Святошин" відремонтували скотчем.