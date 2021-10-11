Пасажири вилітали з вікна на дорогу, сиротами стали 5 дітей: відомі деталі ДТП в Одеській області

На Одещині вантажівка влетіла в маршрутку з пасажирами / od.npu.gov.ua

Увечері в суботу, 9 жовтня, в Одеській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного мікроавтобуса. В результаті дві людини загинули, ще дев'ятеро - постраждали.

Аварія сталася на 455-му кілометрі траси поблизу села Холодна Балка. Маршрутка зупинилася на трасі, щоби підібрати пасажирів. У цей момент вантажівка MAN на великій швидкості врізалася в автобус. Удар був такої сили, що бус вилетів на узбіччя і перекинувся на бік. Пасажири із салону вилетіли з вікна прямо на дорогу, передає ТСН.

Постраждалих, серед яких і підліток, з численними переломами і ранами госпіталізували.

На місці загинули дві людини. Вони в момент удару саме сідали в маршрутку. Серед них - 35-річна багатодітна жінка. Після смерті чоловіка вона сама виховувала п'ятьох дітей, тепер вони осиротіли.

Водій вантажівки, зіткнувся з маршруткою, коли авто зробило зупинку / od.npu.gov.ua

В поліції Одеської області уточнили, що за фактом дорожньо-транспортної пригоди порушено провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Реклама

Встановлено, що водій вантажівки, житель Черкаської області, зіткнувся з маршруткою, коли її водій - 43-річний житель Нерубайської сільської громади - зробив зупинку. Де саме зупинився автобус, на узбіччі або прямо на дорозі, поліцейські встановлюватимуть в ході слідства: свідчення чоловіків розходяться. Їх перевірили на вміст алкоголю в крові. Результат тесту показав, що обидва були тверезими.

Внаслідок аварії постраждали дев'ять пасажирів автобуса: 16-річний хлопець, шість жінок 1969, 1993, 1995, 1998 і 2003 р.н., і двоє чоловіків 1975 і 1994 р. н. всі вони - жителі Холодної Балки. У них черепно-мозкові травми, політравми, забої та переломи. Ще дві людини, чоловік 40 років і жінка 35 років, загинули.

Водій фури затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Триває слідство.

читайте такожУ Києві авто на шаленій швидкості влетіло в маршрутку: є загиблі та постраждалі

Як повідомляв Главред, у Львівській області п'ятеро людей постраждали в ДТП за участю рейсового автобуса та легкового автомобіля. Аварія сталася 10 жовтня на трасі Київ-Чоп поблизу села Кизлів. Зіткнулися легковий автомобіль Пежо-5008 і рейсовий автобус Львів-Бортків.

Внаслідок зіткнення травм дістали водії обох транспортних засобів, а також дві жінки та чоловік.