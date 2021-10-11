Пасажири вилітали з вікна на дорогу, сиротами стали 5 дітей: відомі деталі ДТП в Одеській області

Свідчення водіїв щодо обставин аварії розходяться. Їх перевірили на вміст алкоголю в крові. Результат тесту показав, що обидва були тверезими.
Увечері в суботу, 9 жовтня, в Одеській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного мікроавтобуса. В результаті дві людини загинули, ще дев'ятеро - постраждали.
Аварія сталася на 455-му кілометрі траси поблизу села Холодна Балка. Маршрутка зупинилася на трасі, щоби підібрати пасажирів. У цей момент вантажівка MAN на великій швидкості врізалася в автобус. Удар був такої сили, що бус вилетів на узбіччя і перекинувся на бік. Пасажири із салону вилетіли з вікна прямо на дорогу, передає ТСН.
Постраждалих, серед яких і підліток, з численними переломами і ранами госпіталізували.
На місці загинули дві людини. Вони в момент удару саме сідали в маршрутку. Серед них - 35-річна багатодітна жінка. Після смерті чоловіка вона сама виховувала п'ятьох дітей, тепер вони осиротіли.
В поліції Одеської області уточнили, що за фактом дорожньо-транспортної пригоди порушено провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.
Встановлено, що водій вантажівки, житель Черкаської області, зіткнувся з маршруткою, коли її водій - 43-річний житель Нерубайської сільської громади - зробив зупинку. Де саме зупинився автобус, на узбіччі або прямо на дорозі, поліцейські встановлюватимуть в ході слідства: свідчення чоловіків розходяться. Їх перевірили на вміст алкоголю в крові. Результат тесту показав, що обидва були тверезими.
Внаслідок аварії постраждали дев'ять пасажирів автобуса: 16-річний хлопець, шість жінок 1969, 1993, 1995, 1998 і 2003 р.н., і двоє чоловіків 1975 і 1994 р. н. всі вони - жителі Холодної Балки. У них черепно-мозкові травми, політравми, забої та переломи. Ще дві людини, чоловік 40 років і жінка 35 років, загинули.
Водій фури затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Триває слідство.
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Як повідомляв Главред, у Львівській області п'ятеро людей постраждали в ДТП за участю рейсового автобуса та легкового автомобіля. Аварія сталася 10 жовтня на трасі Київ-Чоп поблизу села Кизлів. Зіткнулися легковий автомобіль Пежо-5008 і рейсовий автобус Львів-Бортків.
Внаслідок зіткнення травм дістали водії обох транспортних засобів, а також дві жінки та чоловік.