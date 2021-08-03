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Патрульний скоїв ДТП на Хмельниччині: загинула сім'я з маленькою дитиною

3 серпня 2021, 14:00

Удар був такої сили, що від автомобілів залишився металобрухт.

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Патрульний скоїв ДТП на Хмельниччині: загинула сім'я з маленькою дитиною / km.dsns.gov.ua

У Хмельницькій області на величезній швидкості зіткнулися два легковики - Dacia Logan і Mersedes. Унаслідок ДТП загинули три людини, в тому числі і 3-річна дитина. Винуватець аварії - інспектор патрульної поліції Хмельницького.

Аварія сталася на трасі між Хмельницьким та Старокостянтиновим. Удар був такої сили, що від автомобілів залишився металобрухт, повідомляє ТСН.

Відомо, що у ДТП загинула ціла сім'я зі Львова, яка їхала в одній з машин, — чоловік, дружина та їх син. За інформацією рятувальників, аварія стала причиною загибелі 38-річного чоловіка, а також його 40-річної дружини та їх 3-річної дитини.

Водія іншого автомобіля унаслідок зіткнення затиснуло понівеченими металевими конструкціями. Винуватцем аварії слідство вже назвало водія Mersedes. Він, порушивши правила дорожнього руху, виїхав за зустрічну смугу.

За кермом був інспектор патрульної поліції Хмельницького. У прокуратурі відкрили провадження, поліцейського затримали і відсторонили від роботи.

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читайте також"Блекоти об'ївся?": у Дніпрі диспетчер відмовилася надсилати швидку на ДТП з постраждалимиРаніше йшлося про те, що в Хмельницькій області в перший день серпня сталася смертельна ДТП. Трьох жертв і одного постраждалого моторошного ДТП рятувальникам довелося вирізати з машин.

Трагедія трапилася біля села Веселівка Красилівського району внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів Dacia Logan та Mercedes Benz.

Унаслідок аварії загинули 38-річний водій Dacia, 40-річна жінка і 3-річна дитина.

ДТП новини Хмельницького
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