Сумна статистика: в Україні стрімко зменшується кількість населення

Населення України зменшується / УНІАН

Станом на 1 липня поточного року в Україні проживають 41,383 мільйона осіб. У першому півріччі 2021-ого кількість українців скоротилася на 205,2 тисячі осіб. Про це свідчать дані Держстату.

З початку року кількість смертей в Україні досягла 349 тисяч осіб. Наприклад, в цей же період минулого року цей показник був трохи нижчим - 287 тисяч.

А ось народилося за перші півроку 2021-ого тільки 132,6 тисячі дітей, що на 6,5 тисяч менше, ніж в перші 6 місяці 2020-ого.

"Кількість померлих істотно переважає над числом новонароджених. На 100 померлих припадає 38 новонароджених", - зазначили у відомстві.

Тим часом, за даними Держстату, в першому півріччі в Україну прибуло 197,8 тисячі осіб. І це на 30,5 тисяч більше, ніж за той же період 2020 року.

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Але виїхали з країни 186,5 тисячі осіб - на 26,8 тисячі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Нагадаємо, раніше посли оприлюднили дані щодо кількості українців у Польщі та Чехії. Виявляється, за кордоном проживає і працює від трьох до п'яти мільйонів українців. У Чехії проживає близько 180 тисяч українців. І ця кількість становить чи не найбільшу нацменшину в Чехії.

Також у червні в країнах Євросоюзу був зафіксований пік затребуваності українських трудових мігрантів. Зокрема, відбулося зростання кількості вакансій майже в 2 рази.