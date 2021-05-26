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Педофілам-логопедам з Одеської області загрожує довічне: спливли нові деталі резонансної справи

26 травня 2021, 13:22

Мешканка Одеської області підбирала і схиляла дітей до сексуальних ігор зі своїм 57-річним чоловіком. Тепер подружжю загрожує в'язниця.

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Педофілам-логопедам з Одеської області загрожує довічне / Нацполіція

Довічне ув'язнення загрожує подружжю з Одеської області за насильство над чужими дітьми. Правоохоронці підозрюють, що 53-річна жінка-логопедка схиляла малюків до сексуальних ігор зі своїм чоловіком навколопенсійного віку. А той нібито знімав все на камеру.

У прокуратурі говорять про два доведені епізоди по 3-річній і 4-річній дитині. Однак батьки інших вихованців підозрюваного прийшли до суду, щоб захистити жінку, йдеться в сюжеті ТСН.

Тетяна Полова, дитина якої два роки ходить на додаткові заняття до затриманої, в те, що логопед здійснювала щодо малолітніх сексуальне насильство, не вірить.

"Я розмовляла з сином, але він навіть не розуміє, про що я. Це неправда, просто наклеп. А щодо чоловіка, то він і не був присутній на заняттях", — підкреслила жінка.

Підтримала жінку й інша мама Валентина Негру. "Моя дитина сама дізналася про цю історію і сказала, що такого бути не може", - сказала вона.

Зазначимо, обвинувачена в сексуальному насильстві раніше працювала в дитячому садку, а в останні роки займається з малюками як логопед і допомагає їм робити домашнє завдання. Дітей до неї приводили десятки сімей. Однак зараз жінку підозрюють у насильстві над братом і сестрою, яким 3 і 4 роки. Правоохоронці запевняють в наявності всіх доказів.

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Жінка підбирала і схиляла дітей до сексуальних ігор зі своїм 57-річним чоловіком / Нацполіція

"Жінка підбирала і схиляла дітей до сексуальних ігор зі своїм 57-річним чоловіком. Все це він знімав на камеру мобільного телефону. Правоохоронці зібрали доказову базу розбещення", - розповідає прессекретарка Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Олеся Бойко.

Представник потерпілої сім'ї Петро Шерстюк вважає зібрані правоохоронцями докази "достатніми" для продовження досудового розслідування.

Попри слова поліції, односельці все одно збираються до суду, щоб підтримати подружжя. Стверджують, якщо жінку відправлять під домашній арешт, — знову поведуть до неї дітей. Батьки відзначають, що дітей залишають з логопедом сам на сам, проте іноді 57-річний чоловік педагога, який займається будівництвом, все ж приходить на уроки.

Прокурори вимагали взяти подружжя під варту. На засідання, де обирали запобіжний захід, підозрювана прийшла одна. Всі звинувачення вона відкидає.

"Я ні в чому не винна, нас просто обмовили. Мета цього наклепу мені невідома. Мені приховувати нічого. Звідки у дітей такі фантазії, якщо нічого не було...", - сказала вона.

Оскільки справа стосується дітей, засідання проходило за зачиненими дверима. Підозрювану відправили в СІЗО на два місяці, а суд над її чоловіком перенесли на кінець тижня.

Сім'я логопедів-педофілів з Одеської області - про що йшлося раніше:

  • В Одеській області подружжя під виглядом уроків у логопеда здійснювало сексуальне насильство над дітьми дошкільного віку. До того ж вони знімали свої збочення на відео.
  • За інформацією поліції, в Біляївському районі 53-річна жінка організувала приватні уроки свого чоловіка, психолога-логопеда, з підготовки дітей до школи. Батьки приводили дітей на індивідуальні заняття, залишаючи їх наодинці з "педагогом".
  • Під час проведення обшуку за місцем проживання у сімейства педофілів вилучили комп'ютерну техніку, носії інформації та мобільні телефони. Їм обом оголосили про підозру за статтею про сексуальне насильство. Тепер їм загрожує позбавлення волі на 15 років або довічно.
  • Зазначимо, ця історія не на жарт обурила користувачів соціальних мереж. Зокрема, українці вимагають "стратити виродків".

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