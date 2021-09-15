Пенсії в Україні підуть вгору у 2022 році: кому і на скільки підвищать

На індексацію пенсій українців буде виділено 531 мільярд гривень / УНІАН

Кабінет Міністрів України прийняв перший проект державного бюджету на 2022 рік. Зокрема, законопроект передбачає зростання мінімальної пенсії на 80 гривень при першому перегляді.

Крім того, в документі також передбачені додаткові виплати та індексації для деяких категорій пенсіонерів. В цілому розмір витрат з держбюджету для Пенсійного фонду у 2022 році складе 531 мільярд гривень.

Мінімальна пенсія прикріплена до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 грудня 2021 року – 1 934 гривні;

З 1 липня 2022 року – 2 027 гривень;

З 1 грудня 2022 року – 2 093 гривні.

Україна запускає індексацію всіх пенсій з 1 березня - це додаткові 28,2 млрд грн. Доплати військовим пенсіонерам - 10,6 млрд грн. Перерахунок пенсій чорнобильцям - додатково 2,5 млрд грн. Планується продовження програм доплати пенсіонерам старше 75 років і нові доплати.

Як і коли підвищать пенсії у 2022 році: розрахунки Мінсоцполітики

З 1 січня підвищення пенсій особам з інвалідністю серед ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

з 1 березня – для майже 10 мільйонів пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів старше 75 років;

з 1 липня та з 1 грудня підвищення пенсійних виплат у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком через прогнозоване підвищення мінімальної заробітної плати.

Раніше ми повідомляли, що з 1 жовтня 2022 року пенсіонери у віці 70-75 років отримуватимуть збільшені пенсійні виплати. Зокрема, щомісяця вони отримуватимуть доплати в сумі до 300 грн.