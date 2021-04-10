Перекидання військ РФ до кордону України: Берлін і Париж підтримали Київ

РФ стягує війська на кордон України / Reuters

Німеччина і Франція шкодують, що Росія відмовилася надати в ОБСЄ пояснення з приводу своєї військової діяльності біля кордони з Україною і закликають РФ переглянути свою позицію і виконати свої зобов'язання в рамках Віденського документа.

Про це йдеться в заяві Німеччини та Франції з нагоди зустрічі держав-учасниць ОБСЄ щодо військової діяльності на українсько-російському кордоні, опублікованій на сайті представництва ФРН при ОБСЄ.

"Ми також шкодуємо, що Росія не була присутня на сьогоднішній зустрічі і упустила чергову можливість пояснити свої дії. Адже ми хотіли скористатися можливістю сьогоднішньої зустрічі, щоб поставити свої запитання російській стороні", - йдеться в заяві.

У документі йдеться про те, що масштабне переміщення російських військ біля кордону з Україною викликає стурбованість як у цих двох країн, так і, власне, самої України. Було зазначено, що Росія могла б розвіяти таку стурбованість, надавши пояснення. І саме для цього спеціально створений розділ III Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри і безпеки у військовій галузі в Європі, підписантом якого є і Росія. Згідно з ним, країни-учасниці консультуються і співпрацюють один з одним з приводу будь-якої незвичайної і незапланованої активності своїх збройних сил за межами їх звичайного місця розташування в мирний час.

"Україна цілком виправдано ініціювала цей механізм, враховуючи переміщення російських військ, і в своїх діях вона має повну підтримку Німеччини і Франції. Ми шкодуємо, що відповідь Росії на підняті Україною питання не задовольнила потребу в інформації. Росія не відповіла", - наголошується в заяві.

читайте такожУ Росії заговорили про "радикальну" перевагу ЗСУ на ДонбасіНа цьому тлі Німеччина і Франція заявили в черговий раз про свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми хотіли б закликати Росію скористатися механізмами консультацій, передбаченими ОБСЄ і Віденським документом, з якими погодилася і Росія, і взаємодіяти конструктивно і в дусі Гельсінкі з усіма зацікавленими державами-учасниками ОБСЄ. Тому ми закликаємо Росію переглянути свій підхід і сумлінно виконати свої політико-військові зобов'язання в рамках ОБСЄ", - йдеться в заяві.

Крім того, було зазначено, що Німеччина і Франція продовжать свої зусилля в рамках Нормандського формату, і вказано на необхідність повного виконання Мінських домовленостей. "Будьте впевнені, що зобов'язання Франції та Німеччини не похитнуться", - наголошується в заяві.

Загострення на кордоні України і РФ: