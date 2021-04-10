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Перекидання військ РФ до кордону України: Берлін і Париж підтримали Київ

10 квітня 2021, 22:27
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Масштабне переміщення російських військ біля кордону з Україною викликає стурбованість у ФРН і Франції.

Україну підтримали з питання військ РФ біля кордонів
РФ стягує війська на кордон України / Reuters

Німеччина і Франція шкодують, що Росія відмовилася надати в ОБСЄ пояснення з приводу своєї військової діяльності біля кордони з Україною і закликають РФ переглянути свою позицію і виконати свої зобов'язання в рамках Віденського документа.

Про це йдеться в заяві Німеччини та Франції з нагоди зустрічі держав-учасниць ОБСЄ щодо військової діяльності на українсько-російському кордоні, опублікованій на сайті представництва ФРН при ОБСЄ.

"Ми також шкодуємо, що Росія не була присутня на сьогоднішній зустрічі і упустила чергову можливість пояснити свої дії. Адже ми хотіли скористатися можливістю сьогоднішньої зустрічі, щоб поставити свої запитання російській стороні", - йдеться в заяві.

У документі йдеться про те, що масштабне переміщення російських військ біля кордону з Україною викликає стурбованість як у цих двох країн, так і, власне, самої України. Було зазначено, що Росія могла б розвіяти таку стурбованість, надавши пояснення. І саме для цього спеціально створений розділ III Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри і безпеки у військовій галузі в Європі, підписантом якого є і Росія. Згідно з ним, країни-учасниці консультуються і співпрацюють один з одним з приводу будь-якої незвичайної і незапланованої активності своїх збройних сил за межами їх звичайного місця розташування в мирний час.

"Україна цілком виправдано ініціювала цей механізм, враховуючи переміщення російських військ, і в своїх діях вона має повну підтримку Німеччини і Франції. Ми шкодуємо, що відповідь Росії на підняті Україною питання не задовольнила потребу в інформації. Росія не відповіла", - наголошується в заяві.

читайте такожУ Росії заговорили про "радикальну" перевагу ЗСУ на ДонбасіНа цьому тлі Німеччина і Франція заявили в черговий раз про свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми хотіли б закликати Росію скористатися механізмами консультацій, передбаченими ОБСЄ і Віденським документом, з якими погодилася і Росія, і взаємодіяти конструктивно і в дусі Гельсінкі з усіма зацікавленими державами-учасниками ОБСЄ. Тому ми закликаємо Росію переглянути свій підхід і сумлінно виконати свої політико-військові зобов'язання в рамках ОБСЄ", - йдеться в заяві.

Крім того, було зазначено, що Німеччина і Франція продовжать свої зусилля в рамках Нормандського формату, і вказано на необхідність повного виконання Мінських домовленостей. "Будьте впевнені, що зобов'язання Франції та Німеччини не похитнуться", - наголошується в заяві.

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Загострення на кордоні України і РФ:

  • Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
  • За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
  • Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
  • Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
  • У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
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