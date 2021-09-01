Перед 1 вересня коронавірус в Україні підчепили понад 2 тис. осіб, 153 з них - діти

Столиця традиційно лідирує за кількістю виявлених хворих на COVID-19 за добу. На другому місці - Харківська область, на третьому - Донецька.
Станом на ранок середи, 1 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2075 жителів країни. Зокрема захворіли 153 дитини та 52 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 874 людини; летальних випадків - 44; одужали 925 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 288 371 осіб;
- одужали - 2 208 865 осіб;
- летальних випадків - 53 833;
- проведено ПЛР-тестів - 12 008 463.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
Станом на ранок вівторка, 31 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 356 жителів країни. Було госпіталізовано 470 осіб; летальних випадків - 51; одужали 1 257 осіб.
В Івано-Франківську відділення реанімації переповнені людьми, хворими на коронавірус, а містом шикуються черги з машин швидкої допомоги з новими хворими.
Головний лікар діагностичного центру у Львові Тарас Жиравецький заявив, що сьогодні в Україні спостерігається невеликий "шторм" інфікувань людей коронавірусом. Йому можна присвоїти два-три бали.
Моніторинговий список Всесвітньої організації охорони здоров'я поповнився новим штамом коронавірусу під ім'ям Мю. Цей варіант вперше виявили на території Колумбії.