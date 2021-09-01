Перед 1 вересня коронавірус в Україні підчепили понад 2 тис. осіб, 153 з них - діти

На коронавірус у Києві захворіли ще 268 осіб / УНІАН

Станом на ранок середи, 1 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2075 жителів країни. Зокрема захворіли 153 дитини та 52 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 874 людини; летальних випадків - 44; одужали 925 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 288 371 осіб;

одужали - 2 208 865 осіб;

летальних випадків - 53 833;

проведено ПЛР-тестів - 12 008 463.

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

Станом на ранок вівторка, 31 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 356 жителів країни. Було госпіталізовано 470 осіб; летальних випадків - 51; одужали 1 257 осіб.

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