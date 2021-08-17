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Перед Днем Незалежності розгорівся скандал: на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили антураж СРСР

17 серпня 2021, 13:41

У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили автомати з газованою водою і колючий дріт.

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"Найсмачніше Радянське морозиво" з'явилося в центрі Києва / facebook.com/yuri.biriukov

У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні напередодні Дня Незалежності облаштували локацію, яка викликала обурення в соцмережах.

Місце загибелі патріотів на Майдані "прикрашають" фанерні коробки, з інтер'єрами радянських "хрущовок". Крім того, можна побачити автомати з газованою водою за 3 копійки та інші атрибути радянського життя.

"Це на Алеї Героїв Небесної Сотні нам Квартал 95 вирішив влаштувати виставку про "найсмачніше радянське морозиво", "найсмачнішу газовану воду по 3 копійки" і ось це все", - пише Юрій Бірюков у Facebook.

Як написав Владислав Гребельник у Facebook, будівельники, які працюють на місці заявили, що на локації зніматимуть кіно. Охорона зазначила, що на День Незалежності України планують показати країну в часі, в тому числі і часів СРСР.

На фотографіях можна побачити, що Локація з Радянським антуражем перекриває собою меморіал з портретами загиблих на Майдані на Алеї Героїв Небесної Сотні.

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Мер Києва Віталій Кличко вже відреагував на скандальну виставку.

"Керівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності підтвердило, що установка "інсталяції" була узгоджена з ним. Місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси. Організацією святкування Дня Незалежності, зокрема, концепцією та декораціями для святкових заходів займається Офіс Президента", - зазначив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

читайте такожУ МВС розповіли, як пройде парад до Дня Незалежності

Кличко зазначив, що розпорядженням КМДА до святкування 30-річчя Незалежності України на Алеї Героїв Небесної Сотні передбачено лише покладання квітів.

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"Інспектор Департаменту благоустрою КМДА зараз знаходиться на місці і очікує від керівництва Меморіалу документів, на підставі яких встановили "інсталяцію"", - додав Кличко.

Пізніше стало відомо, що активісти знесли декорації, які встановили на Алеї Героїв Небесної Сотні.

На місці також зав'язалася бійка з поліцією, як мінімум трьох учасників затримали.

Як Україна святкуватиме День Незалежності 2021

На прес-конференції в травні президент Володимир Зеленський заявив, що День Незалежності 2021 Україна запам'ятає назавжди. Святкування цього року триватиме три дні.

22 серпня вшановуватимуть великих українців. Заплановано вручення премії для тих, хто прославляє Україну за межами країни.

23 серпня будуть підняті величезні прапори по всій Україні. Їх не будуть опускати: вони залишаться там назавжди.

Тоді ж пройде перший саміт з деокупації півострова Крим. На "Кримську платформу" приїдуть представники багатьох країн. Зокрема, запрошені президенти, прем'єри і глави МЗС різних країн. Президент розраховує, що будуть підписані важливі документи.

Цього ж дня стартує "Саміт перших леді". Його проведуть дружини політиків, які приїдуть в Україну.

24 серпня пройде військовий парад до 30-річчя Незалежності: пройде на воді в Одесі і на суші в Києві.

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Віталій Кличко День Незалежності України
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