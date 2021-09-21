Пересувається поповзом вздовж стелі: пенсіонерка з Харкова перетворила свою квартиру на смітник

Вся кімната, кухня, ванна і туалет майже до стелі забиті сміттям / t.me/kharkiv_typical

В Харкові літня жінка перетворила власну квартиру на справжній смітник. Вона збирає на вулиці всякий непотріб і приносить його до себе. З квартири йде запах, який поширюється на весь під'їзд.

Пенсіонерка живе в багатоквартирному будинку на вулиці Академіка Павлова. Щоби потрапити всередину квартири, потрібно буквально пролазити через гори сміття, повідомляє Telegram-канал Типовий Харків.

"Вся кімната, кухня, ванна і туалет майже до стелі забиті сміттям. Бабуся пересувається поповзом уздовж стелі через вузькі проходи. Там же вона спить, їсть і ходить в туалет", — повідомляють очевидці.

Пенсіонерка багато років жила в таких умовах, але зараз нарешті вдалося з нею домовитися про вивезення сміття. Однак мотлоху накопичилося стільки, що для його розчищення потрібна допомога. Волонтери шукають охочих допомогти прибрати сміття з квартири пенсіонерки.

Місцеві жителі кажуть, що у пенсіонерки старечий розлад - "синдром Плюшкіна" (або сидром Діогена). Це різновид нав'язливої поведінки, яка проявляється в зборі, накопиченні та зберіганні речей, які не використовуються в повсякденному житті.

Як повідомляв Главред, в Одесі на проспекті Добровольського жінка перетворила власну квартиру на звалище. У цьому смороді, антисанітарії та смітті жила жінка, її 9-річний син Давид і собака. Ретривера господиня не вигулює, тому тварина ходить в туалет прямо в квартирі.