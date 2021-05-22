Переговори Байдена з Путіним: у США пояснили втрату інтересу до України

Захід втратив стимул для вирішення конфлікту на Донбасі, впевнений Марк Сімаковські.
Питання вирішення конфлікту на сході України має стати центральною темою очікуваної зустрічі президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна, заявив американський експерт Марк Сімаковські.
Як підкреслив він у коментарі Голосу Америки, зустріч президентів США і Росії буде критично важливим моментом, і вона продемонструє, наскільки Вашингтон хоче допомагати Києву.
Експерт упевнений, що Америці потрібно поговорити з Росією про Україну на президентському рівні.
"Це має бути розмова, в якій Росія проявить своє бажання вирішити кризу, раз і назавжди повернути українські території, знайти шлях, як припинити російську окупацію України. Це складний виклик. Він передбачає багато великих поступок, в тому числі, і щодо санкцій, передбачає велику кількість так званих батогів, які будуть використовуватися щодо Москви, якщо вона не захоче співпрацювати", - говорить він.
Американський аналітик зазначив, що результати переговорів Байдена з Путіним стануть мірилом політики США щодо України.
"Західні країни втратили фокус і стимули для вирішення конфлікту. І у даній ситуації Сполучені Штати можуть зробити потенційний поштовх, але я не думаю, що ця адміністрація вирішила, яким вона хоче бачити розвиток процесу з вирішення конфлікту в Україні. До того ж, Нормандський формат передбачає рівень переговорів і залучення на рівні президентів. Тобто, у випадку нинішньої адміністрації, ймовірність такого сценарію зростає, але немає повної впевненості в тому, що Білий дім готовий бути залученим в переговорний процес на такому рівні", - додав Сімаковські.
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Переговори Зеленського з Байденом:
- 2 квітня після спілкування з Байденом Зеленський заявив, що президент Сполучених Штатів Америки запевнив його, що Україна ніколи не залишиться одна проти агресії Російської Федерації.
- Президент Володимир Зеленський запевнив президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, що політика України спрямована на системну деолігархізацію.
- Окремо президент США висловив переконання, що успіх України буде успіхом всього європейського континенту, і підкреслив незмінну підтримку нашої держави з боку Сполучених Штатів.