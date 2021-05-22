Переговори Байдена з Путіним: у США пояснили втрату інтересу до України

Джо Байден і Володимир Путін / Reuters

Питання вирішення конфлікту на сході України має стати центральною темою очікуваної зустрічі президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна, заявив американський експерт Марк Сімаковські.

Як підкреслив він у коментарі Голосу Америки, зустріч президентів США і Росії буде критично важливим моментом, і вона продемонструє, наскільки Вашингтон хоче допомагати Києву.

Експерт упевнений, що Америці потрібно поговорити з Росією про Україну на президентському рівні.

"Це має бути розмова, в якій Росія проявить своє бажання вирішити кризу, раз і назавжди повернути українські території, знайти шлях, як припинити російську окупацію України. Це складний виклик. Він передбачає багато великих поступок, в тому числі, і щодо санкцій, передбачає велику кількість так званих батогів, які будуть використовуватися щодо Москви, якщо вона не захоче співпрацювати", - говорить він.

Американський аналітик зазначив, що результати переговорів Байдена з Путіним стануть мірилом політики США щодо України.

"Західні країни втратили фокус і стимули для вирішення конфлікту. І у даній ситуації Сполучені Штати можуть зробити потенційний поштовх, але я не думаю, що ця адміністрація вирішила, яким вона хоче бачити розвиток процесу з вирішення конфлікту в Україні. До того ж, Нормандський формат передбачає рівень переговорів і залучення на рівні президентів. Тобто, у випадку нинішньої адміністрації, ймовірність такого сценарію зростає, але немає повної впевненості в тому, що Білий дім готовий бути залученим в переговорний процес на такому рівні", - додав Сімаковські.

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Переговори Зеленського з Байденом: