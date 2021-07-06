Переговори ТКГ щодо Донбасу завершилися скандалом: Україна покинула засідання

Засідання ТКГ завершилося скандалом / УНІАН

Сьогодні засідання політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу члени делегації Росії знову покликали представницю ОРДЛО Майю Пирогову, після чого члени української делегації покинули засідання.

Як розповів член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, завтра відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи, а сьогодні працювали робочі підгрупи ТКГ.

"Сьогодні було цікаво те, що дебютувала новий модератор від ОБСЄ Сільвія Берман. Почалося з невеликого конфузу - вона не зовсім ще увійшла в курс справи. Цим скористалася російська делегація і запропонувала оголосити неформальне засідання формальним. Вона це зробила. Природно, за стіл переговорів сіли ми, представники ОРДЛО від України. Після цього ввели у віртуальну кімнату переговорів відому нам Майю Пирогову, яка представляє, так би мовити, "громадських експертів від ОРДЛО". Ми, як попереджали неодноразово, і сьогодні теж попереджали пані Сільвію Берман, вийшли з-за столу переговорів, з кімнати переговорів, тому що ми не будемо сидіти за одним столом з людиною, засудженою за тероризм", - сказав Гармаш, передає Україна 24.

Як зазначив Гармаш ,в результаті "виникла незручна ситуація, коли Сільвія Берман опинилася фактично одна в переговорній кімнаті".

"Довелося врегулювати це питання додатковими контактами на рівні телефонних дзвінків і продовжувати засідання вже як неформальну зустріч. Така ось незручна ситуація", - додав він.

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Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:

Глава делегації України в ТКГ по Донбасу Леонід Кравчук заявив, що прогресу в переговорах не буде до тих пір, поки сторони не переглянуть Мінські угоди.

Учасниця української делегації ТКГ Тетяна Іванова вважає, що вимоги про внесення змін до Конституції за особливим статусом ОРДЛО вже не актуальні, так як в країні пройшла реформа децентралізації.

В Офісі президента України заявили, що США підключаться до переговорів щодо Донбасу. У якому форматі Вашингтон закріпить свою участь, буде відомо після візиту Зеленського на зустріч з Байденом.