Перекрила рух: в Одесі пасажирам трамвая довелося носити поліцейську машину

Машину вдалося трохи посунути / скріншот

У середу, 29 вересня, в Одесі на вул. Пантелеймонівській пасажирам п'ятого трамвая довелося застосувати фізичну силу, щоб посунути з рейок спецавто копів. Відповідне відео оприлюднили в соцмережах очевидці.

На записі видно, що машина правоохоронців стояла занадто близько до колій, трамвай ніяк не міг проїхати, щоб не зачепити її. Пасажири трамвая не стали чекати їх повернення – близько 10 осіб буквально взяли ситуацію у свої руки.

"Ні, ні, хлопці, я так не проїду, точно!" – крикнула їм водій трамвая. Після цього хлопці ще сильніше почали штовхати автомобіль, і зрештою їм вдалося зрушити його з місця та звільнити під гучний сміх трамвайні рейки.

Де були поліціянти і чому так запаркувались – невідомо.

Раніше на відео потрапило епічне ДТП у Києві. У столиці на Севастопольській площі пасажири штовхали тролейбус, а він врізався в Nissan, який намагався об'їхати громадський транспорт. Ймовірно тролейбус поламався, і добрі самаритяни вирішили допомогти водієві.

Також ми розповідали, як водій сміттєвоза провчив автолюбителя, який припаркувався всупереч всім ПДР. Він заблокував машину порушника сміттєвими контейнерами.