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Дамба, що перекрила воду до Криму, під загрозою руйнування - ЗМІ

4 травня 2021, 06:30

Дамба не закріплена, відсутні важелі управління затворами, на об'єкті немає електрики.

Дамба, що перекрила Північно-Кримський канал, може бути розмита
Україна перекрила подачу води в захоплений РФ Крим / УНІАН

Дамба, яка перекрила подачу води по Північно-Кримському каналу в захоплений РФ півострів, знаходиться в аварійному стані.

На зведення дамби вже витратили 35 мільйонів гривень. Але насправді об'єкт досі не закінчений, а значить виконувати свою функцію не може, йдеться в матеріалі Радіо Свобода.

Як пояснила начальник відділу водокористування Північно-Кримського каналу Наталія Тарапун, чи витримає дамба натиск води, поки невідомо, для цього фахівці повинні провести її обстеження і дати висновок.

"Ось, бачите, з цього боку йде розмив. Дощі йдуть, вони розмивається. Ця сторона ніяк не закріплена - це раз. Немає важелів управління затворами, немає електрики на ній", - розповіла вона про жалюгідний стан об'єкта.

Журналісти підкреслили, що за таких умов єдиним бар'єром на шляху дніпровської води залишається тимчасовий насип, який розташований на 16 км вище за течією каналу.

Його за власні кошти побудували ще в 2014-му херсонські фермери. Побудований він з мішків з піском і скільки ще простоїть - невідомо. Вже зараз тут можна побачити руйнування. У декількох місцях вода протікає через споруду.

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Агресія РФ у Криму та на Донбасі

У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.

У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

Відведення військ РФ від кордонів України:

  • Росія заявила про завершення навчань в тимчасово окупованому Криму і повернення військ в пункти постійної дислокації.
  • В окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ в ході раптових перевірок Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку, в рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".
  • Раніше РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула в окупований Крим і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку.
  • У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
  • Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

Припинення водопостачання Криму

Росія у березні 2014 року захопила український Крим. До захоплення Криму Росією вода надходила на півострів з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді.

У квітні 2014-го Київ припинив подачу води у Крим. Влада України неодноразово зазначала, що подачу води в Крим буде відновлено, коли півострів повернеться під контроль Києва.

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