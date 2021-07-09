Перелетів через кермо, велосипед впав зверху: на Рівненщині підліток загинув на аварійному мосту

Місце загибелі підлітка на Рівненщині / скріншот

У селі Чудель Рівненської області загинув 14-річний хлопець Анатолій, трагедія сталася на мосту через річку Случ.

Пізно ввечері він переїжджав через понтонну переправу на велосипеді, але не втримався, впав і отримав травми несумісні з життям, повідомляє Рівне 1.

Як розповіла спікер ГУ НП в Рівненській області Світлана Карачун, 14-річний хлопчик впав з велосипеда і вдарився об металеву конструкцію моста. Від отриманих травм потерпілий помер у швидкій, відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з відміткою "нещасний випадок".

"Він в'їхав на цей міст. Колесо потрапило в щілину між частинами моста. Він перелетів через кермо, а велосипед впав на нього зверху. В результаті він отримав такі травми, що загинув", – розповідає колишній військовий Віктор Дяков.

Хто винен у загибелі підлітка на Рівненщині

Місцеві жителі кажуть, що там вже не раз травмувалися люди, проте іншої переправи їм ніхто не будує, пише Оbozrevatel.

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Зазначається, що проблема з переправою через річку в цьому селі існує вже багато років. "Переправа давно просіла, вхід і вихід з неї знаходяться на високому рівні. Після цієї трагедії люди стали розповідати, що вже не раз тут травмувалися. Особливо це стосується літніх жителів села", - каже Дяков.

/ Facebook загиблого Анатолія

Жителі села розповідають, що міст в аварійному стані вже давно. Те, що його іноді підсипають щебенем, дуже швидко вимивають дощі і сама річка.

У свою чергу староста села Роман Тишков уточнює, що переправі вже років 20, але він вважає, що вона ще в нормальному стані. А в трагедії нібито винен сам підліток, який міг не впоратися з велосипедом через велику швидкість.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Арцизі на Одещині загинула 16-річна дівчина. Вона намагалася дістати телефон з туалету і потрапила у вигрібну яму, де задихнулася шкідливими випарами.

Її без ознак життя виявили в середу, 7 липня, прямо у неї вдома у вигрібній ямі туалету.