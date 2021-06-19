Перелом черепа, струс мозку та травма ноги: у Львові на 8-річного хлопчика впало дерево

Дерево було велике і гниле, хто повинен нести відповідальність за інцидент - з'ясовується / Скріншот ТСН

У Львові на 8-річну дитину під час прогулянки в парку впало дерево. У хлопчика перелом черепа в декількох місцях, струс мозку і перелом гомілки. Стан потерпілого оцінюється як важкий, він перебуває в реанімації. Наразі з'ясовується, хто повинен відповісти за цей інцидент.

Як повідомляється в сюжеті ТСН 19:30, 8-річний хлопчик гуляв у парковій зоні міста, де на нього впало дерево. У потерпілого важкі травми голови і ноги. Дитина перебуває в реанімації.

У Галицькій районній адміністрації стверджують, що дерево було великим і гнилим. На цій території багато приватних ділянок, тому наразі з'ясовується, чи відповідальні за цю ділянку працівники комунальних служб.

Місцеві жителі кажуть про те, що поруч з доріжками для пішоходів чимало таких дерев. Коли погана погода, гілки з них постійно відвалюються.

Правоохоронні органи відкрили кримінальну справу за статтею службова недбалість.

Главред повідомляв, що 13 червня у Полтаві під час негоди на літній майданчик кондитерського кафе Танін Торт впало дерево. За декілька секунд до події там сиділа компанія з п'яти осіб, які, на щастя, перед інцидентом вирішили зайти до приміщення кафе.