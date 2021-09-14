Перелом ключиці та забій: у Києві в магазині Епіцентр на дитину впала шафа

Епіцентр потрапив у скандал / прес-служба

У Києві в одному з магазинів мережі Епіцентр, розташованому на проспекті Степана Бандери, 11А, на дитину впала порожня шафа. В результаті інциденту лікарі діагностували у хлопчика перелом ключиці.

Як передає на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook мама дитини Людмила Похил, шафа не була закріплена і знаходилася поруч з дитячими товарами.

"Прийшли ми за дитячим товаром. Кріслом-мішком. Щоб веселіше було дитині жити. Тепер будемо "веселитися" 21 день в гіпсі з переломом ключиці. І з гематомою на голові. Тому що на дитину впала порожня шафа. Він стояв якраз поруч з дитячими кріслами-мішками у вигляді лисичок і пінгвінів. Природно, не прикручений", - написала Похил.

У пресслужбі Епіцентр повідомили, що за фактом події розпочато службове розслідування.

"Компанія Епіцентр дуже шкодує про ситуацію, що склалася в нашому ТЦ на проспекті Степана Бандери, 11а в Києві і приносить щирі вибачення постраждалому хлопчикові і його родині. Безпека покупців завжди в пріоритеті роботи компанії. Ми вже почали службове розслідування, щоб розібратися в причинах і винуватцях цієї події", - заявили в пресслужбі, передає Обозреватель.

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В Епіцентрі додали, що провели в ТЦ перевірку щодо надійності та безпеки закріплення стелажів і розташування товарів.

"Сім'ї постраждалої дитини будуть компенсовані всі медичні витрати, а в разі необхідності надана додаткова допомога від компанії", – резюмували в пресслужбі.

Як раніше писав Главред, в Києві в розважальному центрі скло з вітрини розбилося об дитину. Від удару у 4- річного хлопчика перелом ноги і забої, крім того - численні подряпини і порізи від осколків.