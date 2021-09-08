Перепис населення в Україні відбудеться у 2023 році: нардеп Гончаренко повідомив подробиці

З бюджету вже виділили гроші / REUTERS

Перепис населення в Україні відбудеться у 2023 році. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Бюджетний комітет Верховної Ради щойно погодив виділення 82 474,9 тис. гривень на підготовку до перепису населення України у 2023 році", - написав нардеп у своєму Telegram-каналі .

Варто зазначити, що останній раз перепис проходив у 2001 році.

Тоді населення України становило 48,457 млн осіб. Населення обліковувалося станом на 5 грудня 2001 року.

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Міське населення — 32,574 млн (67,2 %), сільське — 15,883 млн (32,8 %). Більша частина сільського населення проживала в порівняно великих селах (від 1000 до 5000 жителів).

Також ми повідомляли, що у 2020 році була відносно успішна спроба перепису, яку курував екс-міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

З посиланням на дані, отримані в результаті електронного перепису населення, він заявив, що в Україні проживають 37,289 млн осіб. Тоді екс-міністр також повідомив, що перепис населення традиційного формату в Україні на даному етапі категорично нерентабельний.