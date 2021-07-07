Перестрілка в Києві: поранено двох копів, сам стрілець вкоротив собі віку - ЗМІ

У Голосіївському районі столиці сталася НП / Фото Київ Оперативний

У середу, 7 липня, на Голосіївському проспекті, 58, в Києві сталася стрілянина. За попередніми даними, постраждали двоє правоохоронців. Поки що цю інформацію не підтвердили в поліції. Введено спецоперацію з перехоплення "Грім".

Як повідомляє Київ Оперативний, на місці перестрілки зараз знаходяться сім нарядів поліції. Все обгороджено. Постраждалих правоохоронців госпіталізували. За попередньою інформацією, сам стрілець застрелився.

Офіційних коментарів поки ніхто не дає.

Тим часом Вартові Еспресо повідомляють, що поранений один поліцейський, його госпіталізували у важкому стані.

"Люди в чорному хотіли проникнути в квартиру, у чоловіка була зареєстрована зброя. Він нею скористався, коли почали виламувати двері", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що попри те, що квартира виставлена на СЕТАМ, жодних законних підстав заходити у квартиру в правоохоронців та інших людей не було.

Як повідомляв Главред, у травні в Солом'янському районі Києва на вулиці Волгоградська виник конфлікт між двома чоловіками. В результаті він закінчився стріляниною.

Одного з чоловіків госпіталізували з вогнепальними пораненнями, іншого затримали на місці.

Конфлікт нібито почався на побутовому ґрунті. Під час сварки один з учасників дістав пістолет і вистрілив у бік опонента. Потерпілому надали необхідну допомогу.