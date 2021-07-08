"Переважати купку негідників на ліхтарях": у Держдумі назвали Україну "частиною РФ"

Петро Толстой / Reuters

Віце-спікер Державної Думи Петро Толстой закликав "перевішати на ліхтарях" керівництво України.

Про це він заявив у прямому ефірі російського пропагандистського телеканалу Росія 1, коментуючи заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що українці і росіяни нібито — один народ.

За словами віце-спікера Держдуми, в Україні нібито захопила владу "купка негідників".

"Народ то один, проблема тільки в купці негідників, які антиконституційним шляхом там захопили владу. Ось їх треба переважати на ліхтарях. А Україна - безумовно частина нашої великої Росії", - заявив Толстой.

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Раніше Петро Толстой в ефірі у скандальної телеведучої Тіни Канделакі назвав Україну частиною Росії

"Україна - це частина Росії. Ми обговорюємо Україну, тому що це російські люди. На них провели експеримент, який не довели до кінця у нас", – підкреслив віце-спікер Держдуми РФ.

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Більш того, Толстой стверджував, що анексія/окупація півострова Крим – "національна ідея Росії".