Перша леді Олена Зеленська підкорила стильним образом у школі з дітьми

Перша леді взяла участь у фотосесії для ювілейного випуску журналу Elle.
Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у фотосесії для ювілейного випуску журналу Elle і підкорила стильним вбранням.
Зеленська вирушила до школи, де приміряла образ вчительки і позувала разом з учнями молодших класів.
Перша леді позувала в білій спідниці, светрі з рукавом в три чверті і чорних лоферах.
На іншому знімку перша леді постала в сорочці з принтом і гольфі.
На чорно-білій digital-обкладинці випуску, який приурочений 20-річчю журналу, Олена Зеленська також позувала разом з дітьми.
Фото зробив український фотограф Стефан Лісовський.
Шанувальники відзначили унікальний смак Зеленської і заявили, що перша леді найстильніша.
Образи Олени Зеленської
4 березня перша леді України з'явилася на публіці в елегантному образі. Олена Зеленська вибрала стильний білосніжний костюм.
Ранише перша леді України захопила японців елегантним чином.