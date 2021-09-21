Перша леді Олена Зеленська підкорила стильним образом у школі з дітьми

Олена Зеленська у фотосесії для Elle / Фото : instagram.com/uafirstlady

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у фотосесії для ювілейного випуску журналу Elle і підкорила стильним вбранням.

Зеленська вирушила до школи, де приміряла образ вчительки і позувала разом з учнями молодших класів.

Перша леді позувала в білій спідниці, светрі з рукавом в три чверті і чорних лоферах.

На іншому знімку перша леді постала в сорочці з принтом і гольфі.

На чорно-білій digital-обкладинці випуску, який приурочений 20-річчю журналу, Олена Зеленська також позувала разом з дітьми.

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Фото зробив український фотограф Стефан Лісовський.

Шанувальники відзначили унікальний смак Зеленської і заявили, що перша леді найстильніша.

Образи Олени Зеленської

4 березня перша леді України з'явилася на публіці в елегантному образі. Олена Зеленська вибрала стильний білосніжний костюм.

Ранише перша леді України захопила японців елегантним чином.