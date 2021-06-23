Перша малина за рекордними цінами: скільки коштує ягода на українських ринках

Ціна на малину стартує від 140 до 200 грн за кілограм / Скріншот відео з youtube.com

Українські ринки вже наповнилися першою малиною, вирощеною в південних областях країни. В поточному році продажі ягоди сповільнилися на 10 днів через кліматичні зміни. Крім цього, ціна на фрукт перевищила торішню в 1,6 рази.

Як повідомляється на сайті При тому, що фермери реалізують малину за оптовими цінами від 140 до 200 гривень за кілограм, її ціна досить завищена. Також наголошується, що на сьогоднішній день урожай збирають тільки деякі господарства, а масово на ринку в Україні ягода з'явиться після 10 липня.

читайте такожВ Україні різко змінилися ціни на полуницю: яка вартість ягоди в регіонахТорік вартість ягоди сягала 50-80 грн / кг у поточному ціна завищена через неврожай, спровокований тривалою і холодною весною. Зокрема, в центральних і західних областях дозрівання малини істотно сповільнилася.

Проте, аналітики стверджують, що незважаючи на високу ціну, попит на ягоду також високий.

Ціни в Україні влітку 2021 року

Реклама

За тиждень ціни на ранню капусту в Україні скоротилися на 33%. Зараз Ціна овоча від виробника становить в середньому 2 - 4 грн за кілограм. Всього сьогодні ціни на ранню капусту на 26% нижче, ніж були в такий же період минулого року.

влітку нинішнього року через нинішні рясні дощі урожай українських фруктів буде набагато менше звичайного і тому ціна на них буде високою.

За прогнозами економістів, ціни на вишню, абрикоси, персики і сливи влітку 2021 року будуть вище, ніж минулого року ‒ в середньому на 15%. Наприклад, на даний момент ціна на кілограм черешні на ринках стартує від 120 до 200 гривень. І це вже вище, ніж у Європі.