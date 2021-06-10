Перші дві країни Євросоюзу визнали українські паспорти вакцинації

Паспорти вакцинації визнають в ЄС / depositphotos.com

Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу. Про це 10 червня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Офіційно: Україна та Угорщина взаємно визнали covid-свідоцтва. З 11 червня можна буде подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості. Перша країна ЄС, з якою втілили таке рішення", - написав Кулеба в Twitter.

Це рішення означає, що будуть визнаватися всі вакцини, сертифіковані для використання в Україні, включаючи індійську Covishield і китайську CoronaVac.

Крім цього, Україна і Молдова домовилися про взаємне визнання свідоцтв про щеплення від коронавірусу. За даними МЗС, про це домовилися керівники зовнішньополітичних відомств двох країн під час зустрічі в Києві 17 травня.

Це рішення означає, що будуть визнаватися всі вакцини, сертифіковані для використання в Україні, включаючи індійську Covishield і китайську CoronaVac.

Крім цього, Україна і Молдова домовилися про взаємне визнання свідоцтв про щеплення від коронавірусу. За даними МЗС, про це домовилися керівники зовнішньополітичних відомств двох країн під час зустрічі в Києві 17 травня.

"МЗС Молдови підтвердило офіційною нотою, що Молдова визнає свідоцтво про вакцинацію, яке отримують українські громадяни після вакцинації від COVID-19", — йдеться в повідомленні.

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"Це вже друга країна, з якою ми уклали таку угоду. Працюємо над тим, щоб перелік відкритих для українців країн збільшувався", — додав Кулеба.

Визнання свідчень означає, що Україна визнає щеплення всіма вакцинами, що використовуються в Молдові, включаючи російську Спутник V.

Covid-паспорт і поїздки за кордон

В рамках кампанії з вакцинації проти коронавірусу ряд держав вирішили створити так звані "паспорти вакцинації" - документи, в яких міститься інформація про те, що людина зробила щеплення проти коронавірусної інфекції.

Лідери країн ЄС вже домовилися створити "covid-паспорти". Євросоюз планує ввести такі документи вже до літа, щоб встигнути до початку туристичного сезону.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко 10 березня заявив, що українцям, які двічі зробили щеплення від коронавірусу, видаватимуться сертифікати вакцинації. Документ видадуть безкоштовно.

В Євросоюзі зареєстровано вже чотири вакцини від коронавірусу-Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Jonson&Jonson. Вакцина CoviShield не зареєстрована в ЄС, що може призвести до проблем під час поїздок українців до європейських країн.