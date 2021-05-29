"Перший тюремний, а не другий президентський": експерт спрогнозував долю Зеленського

Володимир Зеленський може опинитися не на другому президентському терміні, а на першому тюремному, вважає Юрій Романенко / УНІАН

Керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко вважає, що поки зарано говорити про те, чи переоберуть чинного главу держави на другий президентський термін, якщо він вирішить балотуватися.

Експерт сказав під час чату на Главреді, що якщо Зеленський програє вибори, то йому може загрожувати в'язниця.

"Поки рано говорити про те, що Зеленському світить другий президентський термін. Якщо він програє, то йому світить тюремний термін за те, що було зроблено із санкціями та іншими речами. Особливо - якщо Зеленський програє боротьбу з Медведчуком. А оскільки він веде її досить дивно, враховуючи аргументи, надані в прокуратурі та суді, ця справа легко може бути розвалена в суді", - зазначив Романенко.

Він додав: "Якщо у Зеленського не напружаться і не займуться пошуком серйозної доказової бази, то Зеленський може опинитися не на другому президентському терміні, а на першому тюремному".

читайте такожБив пістолетом по голові: Медведчук мало не потрапив за ґрати за побиття підліткаЯк повідомляв Главред, під час великої пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні "закінчується епоха Медведчука, закінчується епоха корупції".

На цій же пресконференції Зеленський відповів на запитання про те, чи думає він про другий президентський термін.

"Рано відповідати та взагалі несправедливо про це зараз говорити, тому що не пройшло і половини моєї каденції. Це залежить від думки суспільства і від того, скільки обіцянок вийде втілити в життя. Також це залежить і від моєї сім'ї. Зараз я хочу просто стати кращим з усіх президентів України", - заявив глава держави.

Суд над Медведчуком - про що раніше писав Главред:

13 травня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку в справі про держзраду.

Суддя В'ячеслав Підпалий вирішив відправити лідера ОПЗЖ під цілодобовий домашній арешт до 9 липня.

Віктора Медведчука звинуватили в держзраді в травні. За даними правоохоронців, нардеп вступив у змову з російською стороною для видобутку нафти й газу в Чорному морі, передавав РФ дані про секретний підрозділ Збройних сил України і причетний до створення організації "Промінь", основна мета якої – стати структурою впливу на нашу країну за допомогою трудових мігрантів.

Кум Володимира Путіна стверджує, що ні в чому не винен.

У лютому 2021 року Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції проти Медведчука та його дружини - телеведучої Оксани Марченко. Медведчук і Марченко покарані за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи потрапили активи подружжя. Зокрема, санкції накладено на ділянку нафтопроводу Самара – Західний напрямок.

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