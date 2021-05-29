УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Перший тюремний, а не другий президентський": експерт спрогнозував долю Зеленського

29 травня 2021, 05:36

Якщо у Зеленського не напружаться і не займуться пошуком серйозної доказової бази проти Медведчука, то перспектива може виявитися не райдужною.

Зеленський
Володимир Зеленський може опинитися не на другому президентському терміні, а на першому тюремному, вважає Юрій Романенко / УНІАН

Керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко вважає, що поки зарано говорити про те, чи переоберуть чинного главу держави на другий президентський термін, якщо він вирішить балотуватися.

Експерт сказав під час чату на Главреді, що якщо Зеленський програє вибори, то йому може загрожувати в'язниця.

"Поки рано говорити про те, що Зеленському світить другий президентський термін. Якщо він програє, то йому світить тюремний термін за те, що було зроблено із санкціями та іншими речами. Особливо - якщо Зеленський програє боротьбу з Медведчуком. А оскільки він веде її досить дивно, враховуючи аргументи, надані в прокуратурі та суді, ця справа легко може бути розвалена в суді", - зазначив Романенко.

Він додав: "Якщо у Зеленського не напружаться і не займуться пошуком серйозної доказової бази, то Зеленський може опинитися не на другому президентському терміні, а на першому тюремному".

читайте такожБив пістолетом по голові: Медведчук мало не потрапив за ґрати за побиття підліткаЯк повідомляв Главред, під час великої пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні "закінчується епоха Медведчука, закінчується епоха корупції".

На цій же пресконференції Зеленський відповів на запитання про те, чи думає він про другий президентський термін.

"Рано відповідати та взагалі несправедливо про це зараз говорити, тому що не пройшло і половини моєї каденції. Це залежить від думки суспільства і від того, скільки обіцянок вийде втілити в життя. Також це залежить і від моєї сім'ї. Зараз я хочу просто стати кращим з усіх президентів України", - заявив глава держави.

Суд над Медведчуком - про що раніше писав Главред:

  • 13 травня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку в справі про держзраду.
  • Суддя В'ячеслав Підпалий вирішив відправити лідера ОПЗЖ під цілодобовий домашній арешт до 9 липня.
  • Віктора Медведчука звинуватили в держзраді в травні. За даними правоохоронців, нардеп вступив у змову з російською стороною для видобутку нафти й газу в Чорному морі, передавав РФ дані про секретний підрозділ Збройних сил України і причетний до створення організації "Промінь", основна мета якої – стати структурою впливу на нашу країну за допомогою трудових мігрантів.
  • Кум Володимира Путіна стверджує, що ні в чому не винен.
  • У лютому 2021 року Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції проти Медведчука та його дружини - телеведучої Оксани Марченко. Медведчук і Марченко покарані за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи потрапили активи подружжя. Зокрема, санкції накладено на ділянку нафтопроводу Самара – Західний напрямок.

читайте такожОпубліковано "нові плівки Медведчука" про повернення контролю над " трубою"

Володимир Зеленський Юрій Романенко РІА Новини Україна новини України
Зараз ви переглядаєте новину «"Перший тюремний, а не другий президентський": експерт спрогнозував долю Зеленського». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Гороскоп на 29 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: три перемоги та "витік" великої сумиГороскоп на 29 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: три перемоги та "витік" великої суми Гороскоп на сьогодні 30 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: шлях у пастку та крах надійГороскоп на сьогодні 30 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: шлях у пастку та крах надій Місячний календар стрижок на червень 2021: щасливі дні для стрижкиМісячний календар стрижок на червень 2021: щасливі дні для стрижки Після Місіс Україна 2021: Катя Осадча заінтригувала ніжним образом у Світському життіПісля Місіс Україна 2021: Катя Осадча заінтригувала ніжним образом у Світському житті Нові атаки Путіна Україна зустрічатиме з голою дупою – Юрій РоманенкоНові атаки Путіна Україна зустрічатиме з голою дупою – Юрій Романенко

Останні новини

11:37
У Таїланді помер посол України: стала відома причина смерті
11:16
Колишнього редактора Nexta Протасевича перевели до СІЗО КДБ Відео
11:06
"Глобальне потепління по-українськи": за два дні до початку літа в Карпатах випав сніг
10:13
Коронавірус "утік" з вуханьської лабораторії: у розвідці Великобританії знайшли "колиску" пандемії Відео
09:52
Гороскоп на завтра 31 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: два любовних шляхи та "повна пруха" Відео
Реклама
09:39
"Всім би такий штатив": у прямому ефірі українського телеканалу випадково з'явилася оголена жінка Відео
09:32
Євросоюз запропонував США разом "мірятися силою" з Росією Відео
08:50
Дощі продовжать заливати Україну: синоптик назвав "сухі" дні Відео
08:25
Народ вимагає крові: як Зеленському піти на другий термін Погляд
08:20
Гороскоп на сьогодні 30 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: шлях у пастку та крах надій Відео
08:17
Коронавірус в Україні "знесилів": за добу виявлено всього 1700 випадків зараження Відео
07:48
Пуповину перекушено: в Івано-Франківську після пологів горе-мати викинула дитя у сміттєвий бак Відео
07:30
Помилки минулого дадуть про себе знати: що обіцяє Водоліям гороскоп на червень-2021
06:29
Підігравання РФ і Китаю: чому Туреччина пом'якшила удар НАТО по Білорусі Погляд
06:03
У моду на літо 2021 увійшли слінгбеки – туфлі казкової краси з 40-х, які залишив нам Діор Фото Відео
06:02
Зростання авторитету і застій у справах: що обіцяє Стрільцеві гороскоп на Червень 2021
05:28
"Пекельна" спека +40° і потопи: синоптик здивував прогнозом погоди на літо Відео
05:02
Експерт пояснив, чому українці не дочекаються трупа Путіна, що пропливає по річці Відео
04:44
Батальйон США в степах України: ексміністр назвав найкращий захист від агресії РФ Відео
04:22
У моду на літо 2021 повернулися джинсові сукні в стилі 90-х, які випромінюють дух свободи Фото Відео
Реклама
03:50
Світ відповість ляпасом на ласку: що обіцяє Козерогу гороскоп на Червень 2021
02:58
Гени та генетичний рак: що потрібно знати Відео
02:16
Грип та його наслідки: до яких ускладнень може призвести хвороба Відео
01:05
"Чом би й ні?": спікер президента України пояснила, навіщо йде в шоу бізнес Відео
00:51
У Канаді голий політик "сходив по-маленькому" в чашку під час онлайн-засідання парламенту
00:30
Зірка Папіка Даша Петрожицька зробила відверте зізнання про свого коханого Відео
00:16
Визначено переможця Ліги чемпіонів сезону 2020-2021 Відео
29 травня, субота
23:58
Netflix придбав права на два російських фільми, котрі заборонені в Україні
23:40
Злата Огнєвіч зізналася, який інтим дозволить собі з учасниками шоу Холостячка 2 Відео
23:36
Пішов із життя Почесний консул України в США
23:01
Лікар назвав тривожні симптоми-ознаки раку на ранній стадії
22:20
Експерт розповів, чим для "слуг народу" завершаться "наїзди" на Кличка Відео
22:17
Замучать бурі, спопелить спека: синоптик дав тривожний прогноз на літо 2021 Відео
21:54
Генерал СБУ пояснив провал Києва з авіаційними санкціями проти Мінська Відео
21:35
У Путіна розповіли, чи будуть літаки Білорусі літати до Криму Відео
21:08
У Львові дівчина під наркотиками скоїла ДТП та втекла Відео
20:37
Своя вакцина від коронавірусу в Україні: міністр розкрив, коли чекати на важливу інформацію Відео
20:26
Лукашенко уламав Путіна на багатомільйонний кредит: про що домовилися в Сочі Відео
20:15
Аншлаг та величезна черга: скільки киян прищепили за день в МВЦ Відео
19:56
Як Байден готується до сутички зі східним "синтоловим качком" Погляд
Реклама
19:43
У Києві побилися власники собак: у чому причина конфлікту
19:41
Російські авіакомпанії влаштували повітряний бойкот Білорусі - Forbes Відео
19:36
Дуже близько ретроградний Меркурій 2021 – дати, і вибухи яких "бомб" загрожують
19:13
Скандал з пиятикою за кермом: ексзірка Шахтаря Шевчук зробив гучну заяву Відео
18:55
"Трагічне ЗНО": на Тернопільщині помер директор школи – названо можливу причину
18:26
Мілевського помітили на гульні у сина Лукашенка в Мінську Відео
17:48
Стівен Сігал "глибше пірнув" у російську політику: став соратником Прилєпіна Відео
17:43
У МОЗ розкрили плани щодо оновлення карантину в Україні Відео
17:27
Коронавірус-мутант: з'явився гібрид індійського та британського штамів COVID-19 Відео
17:10
Міністр сказав, кому світить пост головного санітарного лікаря України
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти