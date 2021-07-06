Перший урожай ягоди за захмарними цінами: 500 грн за кілограм

Лохина в Україні коштує від 250 до 550 грн за кг / скріншот

Українські фермери почали масовий збір врожаю лохини, який цього року почався на два тижні пізніше, ніж зазвичай. На ринку вже з'явилися перші партії ягід.

Як повідомляють експерти EastFruit, продажі лохини стартували з більш низьких цін, ніж минулого року, хоча і вони зашкалюють.

"На поточний момент ціни на дрібнооптові партії лохини з місцевих господарств варіюються в діапазоні 250-350 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж на перші партії в попередньому сезоні", - йдеться в повідомленні.

А ось в супермаркетах України ще продається теплична лохина вітчизняного виробництва та імпортні ягоди вартістю 400-550 грн/кг.

Також на українських прилавках є лохина з Нідерландів, ціни за яку досягають 600-700 грн/кг.

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Виробництво цієї ягоди в Україні в нинішньому році помітно збільшилося, тому оптовики плавно знижують ціни на місцеву і на імпортну лохину.

Наступного тижня також очікується зростання пропозиції лохини, що і потягне за збій спад ціни.

Нагадаємо, в поточному році продажі малини сповільнилися на 10 днів через кліматичні зміни. Крім цього, ціна на фрукт перевищила торішню в 1,6 рази.

Фермери реалізували малину за оптовими цінами від 140 до 200 гривень.

Ціни в Україні влітку 2021 року

Влітку нинішнього року через нинішні рясні дощі урожай українських фруктів буде набагато менше звичайного і тому ціна на них буде високою.

За прогнозами економістів, ціни на вишню, абрикоси, персики і сливи влітку 2021 року будуть вище, ніж минулого року ‒ в середньому на 15%. Наприклад, на даний момент ціна на кілограм черешні на ринках стартує від 120 до 200 гривень. І це вже вище, ніж у Європі.