УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Перший урожай ягоди за захмарними цінами: 500 грн за кілограм

6 липня 2021, 14:21

При цьому, експерти прогнозують спад цін на українську лохину, так як виробництво цієї ягоди в Україні в нинішньому році помітно збільшилося.

лохина
Лохина в Україні коштує від 250 до 550 грн за кг / скріншот

Українські фермери почали масовий збір врожаю лохини, який цього року почався на два тижні пізніше, ніж зазвичай. На ринку вже з'явилися перші партії ягід.

Як повідомляють експерти EastFruit, продажі лохини стартували з більш низьких цін, ніж минулого року, хоча і вони зашкалюють.

"На поточний момент ціни на дрібнооптові партії лохини з місцевих господарств варіюються в діапазоні 250-350 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж на перші партії в попередньому сезоні", - йдеться в повідомленні.

А ось в супермаркетах України ще продається теплична лохина вітчизняного виробництва та імпортні ягоди вартістю 400-550 грн/кг.

Також на українських прилавках є лохина з Нідерландів, ціни за яку досягають 600-700 грн/кг.

Реклама

Виробництво цієї ягоди в Україні в нинішньому році помітно збільшилося, тому оптовики плавно знижують ціни на місцеву і на імпортну лохину.

Наступного тижня також очікується зростання пропозиції лохини, що і потягне за збій спад ціни.

Нагадаємо, в поточному році продажі малини сповільнилися на 10 днів через кліматичні зміни. Крім цього, ціна на фрукт перевищила торішню в 1,6 рази.

Фермери реалізували малину за оптовими цінами від 140 до 200 гривень.

Ціни в Україні влітку 2021 року

Влітку нинішнього року через нинішні рясні дощі урожай українських фруктів буде набагато менше звичайного і тому ціна на них буде високою.

За прогнозами економістів, ціни на вишню, абрикоси, персики і сливи влітку 2021 року будуть вище, ніж минулого року ‒ в середньому на 15%. Наприклад, на даний момент ціна на кілограм черешні на ринках стартує від 120 до 200 гривень. І це вже вище, ніж у Європі.

новини України лохина
Зараз ви переглядаєте новину «Перший урожай ягоди за захмарними цінами: 500 грн за кілограм». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Спека повертається: українців попередили готуватися до нової аномаліїСпека повертається: українців попередили готуватися до нової аномалії Лілія Ребрик показала мокрі груди в басейніЛілія Ребрик показала мокрі груди в басейні Банкам дозволили блокувати рахунки українців: як це працюватиме і кого стосуєтьсяБанкам дозволили блокувати рахунки українців: як це працюватиме і кого стосується Затишшю скоро кінець: чого чекати від "скаженого" штаму Дельта в УкраїніЗатишшю скоро кінець: чого чекати від "скаженого" штаму Дельта в Україні Нова військова операція Росії: експерт розкрив сценарій Путіна щодо УкраїниНова військова операція Росії: експерт розкрив сценарій Путіна щодо України

Останні новини

20:00

"Дітям не загрожує": ВООЗ закликає Європу відтермінувати вакцинацію дітей проти коронавірусу

19:53

Рука - на шматки: опубліковано фото поранення підстреленого "голосіївським стрільцем" копа Відео

19:31

Депутати наполягають: в Україні можуть підвищити виплати при народженні дітей

19:30

Горе-мати, яка заморила сина голодом сина, уникла довічного і може вийти на свободу Відео

19:30

Зеленський взагалі може не потрапити до другого туру Погляд

Реклама
19:27

"Я помилився": керівник Укрпошти забрав свої слова назад про заробіток в $1000 у листонош Відео

19:26

Нашестя морських блох і змії в морі: на українських курортах людей атакують небезпечні істоти Відео

19:00

"Це просто олів'є із суперпрофесіоналів": MOZGI підірвали мозок планами після Atlas Weekend

19:00

У моду з 60-х повернулася улюблена ретро-зачіска Жаклін Кеннеді Відео

18:48

Батько знайшов труп сина в літньому душі: на Вінниччині 14-річний підліток наклав на себе руки

18:36

"Відірватися від вимені Кремля": Мендель опублікувала фрагмент зі своєї майбутньої книги Відео

18:28

Дуже хотів додому: львів'янин зірвався з балкону, намагаючись потрапити в квартиру

18:19

У НАТО різко відповіли Зеленському щодо переліку реформ для вступу до Альянсу Відео

18:09

УЗ отримає 130 електровантажних локомотивів французького виробництва – Тимошенко

17:59

Побиття в ЗСУ: солдат розповів про знущання товаришів по службі та командира Відео

17:56

"Укргазвидобування" має намір закупити труби на 280 мільйонів в обхід Prozorro - ЗМІ

17:51

У МЗС розповіли, як українці зможуть їздити до Австрії через Угорщину Відео

17:38

Будапештського меморандуму не буде: Україна поставила жорстку умову Європі щодо запуску СП-2 Відео

17:26

Скандал у Києві: у приватній клініці підпільно торгували вакциною Pfizer Відео

17:21

Аномальна спека атакує: синоптики попередили українців про небезпеку Відео

Реклама
17:20

Українські ЛГБТ зірки, які розкрили свою орієнтацію і гендер

17:04

"Ти геній, ні ти геній": після інтерв'ю Дмитра Гордона з Дмитром Гордоном мережу підірвали меми Фото Відео

16:56

Лікарні Маріуполя та Покровська досі отримують кисень від меткомбінату Ілліча

16:54

Пиво, танці та веселощі: як футболісти збірної України відпочивають після Євро-2020 Відео

16:40

Газпром влаштував шантаж Заходу: запуск Північного потоку-2 в обмін на транзит газу через Україну Відео

16:37

Головою - в борт катера: в Єгипті українська туристка отримала моторошні травми на водному парашуті Відео

16:36

"У нас війна і гинуть люди": Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі з Байденом та Меркель Відео

16:27

Діставала телефон: у вигрібній ямі загинула 16-річна одеситка

16:09

Найпростіший рецепт в світі: рол з лаваша на грилі Відео

15:45

Сотні мігрантів мчать від режиму Лукашенка: в країні ЄС оголосили про війська біля кордонів Білорусі Відео

15:35

Надував гірку: на популярному курорті від удару струмом загинув 22-річний працівник атракціону

15:27

Гороскоп на 8 липня 2021 для всіх знаків Зодіаку: на кого чекають непереборні перешкоди, обман і травми Відео

15:20

Понівечив ножем дворічну дитину: у Кривому Розі чоловік напав на синів ексспівмешканки Відео

15:16

Бійка біля посольства Білорусі в Україні: Мінськ висунув Києву звинувачення Відео

15:15

Вогонь наосліп і жінка у квартирі: нові деталі затримання Голосіївського стрільця Відео

15:14

Зі шнурками і на нижчих підборах: Міноборони розробило нові туфлі для жінок-військових Відео

15:00

Зі святом Івана Купала 2021: красиві листівки та привітання

14:55

Україна завдає удару санкціями по Білорусі: рішення щодо вотчини Лукашенка затвердять у Зеленського Відео

14:42

На Гаїті у власній резиденції вбили президента Відео

14:26

"Херсонська Венеція": селище регіону регулярно затоплює Відео

Реклама
14:15

Ані Лорак запише пісню українською мовою у Києві

13:45

Скарлетт Йоханссон вагітна вдруге

13:40

Атака штаму "Дельта" на Україну: експерт попередив про ще одну небезпеку від COVID-19 Відео

13:36

У Мінфіні розповіли, що буде з економікою України без чергового траншу МВФ Відео

13:34

Військові кораблі Британії біля Криму: у Путіна відреагували з тривогою Відео

13:21

Кубрак розповів, як буде вибудувана тарифна політика з вантажоперевезень УЗ

13:18

Atlas Weekend 2021: розклад на третій день фестивалю 7 липня

13:12

"Пішов на х*й": у Львові безбілетниця напала на водія автобуса Відео

12:50

Христина Асмус зізналася про отриману травму на нозі

12:44

"Великий бізнесмен": Данилов розповів, чому вирішив не працювати на Порошенка Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти