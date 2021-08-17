"Пив тільки солодку воду": у Тернополі батько заморив голодом 11-річну дитину з глухотою

Дитина жила в моторошних умовах / Нацполіція

У Тернополі поліція спільно з працівниками соціальних служб вилучили з родини 11-річну дитину з глухотою.

Як розповіли у пресслужбі поліції Тернопільської області, хлопчик жив в таких страшних умовах, що зрадів, коли його повезли в реабілітаційний центр.

"Голодного хлопчика, який жив в моторошних умовах антисанітарії виявили під час рейду на вулиці 15 Квітня. У квартирі було дуже брудно, скрізь валялося сміття", - йдеться в повідомленні.

Батько хлопчика знаходився вдома, але з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Мама померла кілька років тому, і чоловік самостійно виховував сина.

"У дитини порушення слуху, він погано чує і говорить. Він розповів поліції, що в квартирі часто відбуваються вечірки, приходять чужі люди, які шумлять, вживають алкоголь і курять. 11-річна дитина зізналася, що вже дві доби нічого не їла, а пила тільки залишки солодкої води", - зазначили правоохоронці.

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Як повідомили поліцейські, вони прийняли рішення вилучити дитину з сім'ї, і хлопчик цю новину прийняв радісно.

"З урахуванням на з'ясовані обставини, поліцейські не змогли далі залишити дитину за адресою проживання. Вони, разом з працівниками соціальних служб, оформили всі необхідні документи для негайного вилучення дитини з сім'ї. Дитина зраділа такому рішенню, швидко зібрала речі і разом з патрульними поїхала до Тернопільського центру соціальної реабілітації дітей", - сказано в повідомленні.

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