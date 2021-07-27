Пілот відмовився рулити: в Одесі в аеропорту виник затор з літаків

В Одесі виник затор з літаків

В Одесі, 27 липня, в міжнародному аеропорту виник затор з літаків.

Як пише місцеве видання Думська, пілот Боїнга, що належить компанії Flydubai, відмовився продовжувати рух по рульовій доріжці, ширина якої, нібито, не відповідає нормам.

Так, після приземлення літак з ОАЕ проїхав до місця стику зі старою злітно-посадковою смугою і зупинив свій рух.

"Командир повітряного судна заявив, що не зможе рулити далі, так як ширина доріжки не відповідає правилам авіакомпанії", - йдеться в повідомленні.

Літак SkyUp, який приземлився слідом і був посаджений на ту ж доріжку, також змушений був зупинитися через заблокований рух повітряним судном Flydubai.

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Ситуацію вдалося вирішити завдяки аеродромному тягачу, який виштовхнув спочатку на злітну смугу літак SkyUp, а потім і злощасний Боїнг.

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"Протягом цього інциденту близько чотирьохсот пасажирів перебували в салонах літаків", - зазначає видання.

Також не зміг вчасно відправитися в рейс літак Ryanair - його виліт в польське місто Катовіце затримали на 40 хвилин.

Раніше повідомляли, що в Росії розбився літак. Семеро людей загинули при жорсткій посадці літака L - 410 в Кемеровській області Росії.