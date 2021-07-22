"Пістолет до голови": у Києві водій погрожував сусідові зброєю через місце для паркування

У Києві водій погрожував сусідові зброєю через місце для паркування / скріншот з відео

У Києві суперечка і конфлікт з приводу заблокованої машини через неправильне паркування скінчився погрозами зброєю. Відео інциденту було опубліковано в співтоваристві Київ Оперативний в соціальній мережі Facebook.

У ролику видно, як водій виходить з автомобіля і приставляє до голови чоловіка, який сперечався з ним, пістолет, хоча той ніякої видимої агресії до нього не виявляв.

"При цьому всьому в його машині була дружина і дитина, до яких я не підходив ближче витягнутої руки, так як у мене не було ніяких намірів розпалювати конфлікт. Поліцію викликали. Приїхала спочатку одна машина (швидше за все якесь швидке реагування), а потім районні слідчі. Дав свідчення", - розповів потерпілий.

У правоохоронних органах цей інцидент на даний момент ще не відкоментували.

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Нагадаємо, раніше в Києві, на Троєщині, 10 червня, перехожі помітили чоловіка, який йшов у трусах і в руках у нього був пістолет.

За словами очевидців, напівголий чоловік зробив два постріли, один - в землю.

Пізніше в столиці на вулиці Богатирській в цю ніч, 26 червня, водій автомобіля з написом сервісу таксі Uber розмахував пістолетом з вікна автомобіля.

Виявилося, що чоловік розмахував пневматичним пістолетом. На водія написали заяву в поліцію.