Пити чи не пити: стало відомо, як очищають воду для киян

Вода в Києві очищається за сучасними технологіями / УНІАН

В столиці для очищення води за останніх два роки модернізували Дніпровську водопровідну станцію, у найближчих планах модернізація - Деснянської. Таким чином у Києві 40% водопровідної води очищається методом безхлорних технологій, які використовують у Європейському Союзі.

Як повідомляє КМДА з посиланням на Київводоканал, це також стало можливим завдяки будівництву заводу з виробництва діоксиду хлору.

Крім того, за цей час були модернізовані 14 артезіанських насосних станцій, на яких виробляється засіб для очищення води під назвою гіпохлорит натрію.

У КМДА зазначають, що знезаражена таким методом вода до подачі в мережу зберігається в належних умовах і абсолютно не втрачає своєї якості.

Зокрема, йдеться про те, що Київводоканал реконструював резервуар чистої води ємністю 5 тисяч кубометрів на Дніпровській водопровідній станції. Для цього були використані німецькі матеріали, які повинні прослужити ще як мінімум пів століття.

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У рамках модернізації Деснянської водопровідної станції все населення столиці отримуватиме питну воду високої якості, знезаражену за сучасними європейськими технологіями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що головна водна артерія Вінниці і всієї області - річка Південний Буг наприкінці поточного літа стала справжньою напастю для місцевого населення. Водойма почала цвісти і через це в місті з'явився вкрай неприємний запах. Цю ж воду городяни використовують як питну, але останнім часом побоюються готувати їжу з неї.

Також раніше у Мінекології заявили про велику кількість препаратів від коронавірусної інфекції в пробах води з українських річок. Зокрема, в головних річках країни виявили залишки медпрепаратів, які використовуються для лікування COVID-19.