Харчувалася недоїдками, щоб вижити: син 9 днів знущався над 78-річною мамою в Дніпрі

У поліцію звернулася сестра пенсіонерки / УНІАН

У Дніпрі психічно нездоровий чоловік замкнув власну матір на 9 діб в будинку. Звільняти жінку довелося поліцейським.

Про те, що 78-річну місцеву жительку проти її волі в приватному будинку утримує син, повідомила сестра пенсіонерки, пише "Дніпро Оперативний".

За словами заявниці, 47-річний чоловік є психічно нездоровим. Також вона повідомила, що заглянула у вікно будинку і побачила, як її сестра лежить на ліжку, а поруч з нею сидить син і кричить на неї.

Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили, що вхід в будинок був забарикадований різними речами, в тому числі стільцями та мотузками. З будинку долинали крики про допомогу літньої жінки.

читайте такожБив по обличчю і розбив ніс: 11-річний школяр накинувся з кулаками на рідну бабусю в ДніпріРозібравши завали та увійшовши в будинок, правоохоронці поспілкувалися з жінкою та дізналися, що син тримав її під замком в будинку 9 діб. Щоб не померти з голоду, жінці довелося харчуватися недоїдками та залишками їжі в будинку.

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Чоловік, який замкнув власну матір у будинку, при спілкуванні з правоохоронцями поводився неадекватно, тому на місце була викликана психіатрична бригада.

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