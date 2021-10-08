"Плакати буду тільки за "слугами": нардепи СН влаштували демарш після скандалу з Третьяковою

Галина Третьякова / УНІАН

Народний депутат від Партії Слуга народу Галина Третьякова заявила про те, що не шкодує про свої резонансні слова з приводу смерті нардепа Антона Полякова.

У Мережі опублікували скріншот з партійного чату слуг, на якому Третькова не менш цинічно коментує свої слова про смерть Антона Полякова.

"І не волайте до моєї гуманітарної сутності. Я з ним у зв'язку не перебувала. А плакати буду тільки за Слугами народу", - написала Третьякова.

Додамо, що після скандальних заяв Третьякової деякі "слуги народу" почали залишати партійний чат. Вони пишуть про те, що будуть створювати новий майданчик для безпечного спілкування.

Всього видалилося з чату близько 15 нардепів, у тому числі і Олександр Качура, Богдан Яременко та Андрій Холодов.

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Скандал із заявою Третьякової

Раніше Третьякова прокоментувала смерть колеги Антона Полякова в партійному чаті словами "одним ворогом менше". Про це з трибуни в Раді сказав керівник депутатської групи "За майбутнє" (до неї і входив покійний) Ігор Палиця.

Керівник фракції СН Давид Арахамія вибачився перед близькими і рідними покійного нардепа Полякова, процитувавши античну приказку − "про померлих - або тільки хороше, або нічого".

Пізніше Третьякову тимчасово відсторонили від пленарних засідань.