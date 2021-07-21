"Плакати хочеться - споганили хороший серіал": у Мережі обурилися перекладом "Сватів" українською

кадр з серіалу" Свати " / УНІАН

Популярний серіал "Свати", згідно з новим мовним законом, озвучили українською і показали в телеефірі. Однак користувачі українського сегмента мережі відреагували в основному негативно на такі зміни і стали активно висловлюватися в коментарях на сайті каналу 1+1.

"Єдиний серіал, заради якого я включала телевізор. Мої знайомі, давно дивляться російські канали через Смарт-ТБ. Мало того, що взагалі нічого дивитися на українських каналах, так ви ще й примудрилися єдиний серіал, заради якого раніше об'єднувалася вся країна, щоб цього серіалу Бути на наших екранах - так понівечити!", "Я балдію від перекладу українською "Величного століття", але "Свати" − це жах. Пропала родзинка і колорит. Видно, що робилося наспіх", "Це просто якийсь жах, а не переклад. Так споганити хороший серіал. Ви ще переведіть діамантову руку на українську мову. Жах", "Свати - український дубляж. Серйозно? Ні, ну правда, аж плакати хочеться. Не знаю, як ще висловити свої почуття пристойно. Років 10 дивимося і тут припливли. Ну, за що?",- написали вони.

Довідка. З 16 липня 2021 року вступив в дію закон, згідно з яким на телебаченні всі фільми і серіали, вироблені в Україні, повинні транслюватися українською мовою. А використання субтитрів на репліки, сказані іншою мовою, не повинно перевищувати показник 10% у всьому фільмі.

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Нагадаємо, раніше, в 2017 році серіал Свати заборонили до показу в Україні після того, як російського актора Федора Добронравова, який брав участі в зйомках стрічки, внесли до Переліку іноземних артистів, які загрожують безпеці і яким заборонений в'їзд.

7 березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною заборону на в'їзд в Україну актора Федора Добронравова і анулював заборону на ретрансляцію деяких фільмів з його участю, зокрема серіалу "Свати".

Колегія суддів шостого апеляційного адміністративного суда15 травня, відхилила апеляцію СБУ та Держкіно у справі про заборону серіалу Свати.