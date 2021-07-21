УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Плакати хочеться - споганили хороший серіал": у Мережі обурилися перекладом "Сватів" українською

21 липня 2021, 14:09

Виконання для серіалу Свати нових норм мовного закону - з обов'язковим дубляжем українською мовою-викликало бурю обурення у фанатської спільноти.

Сват
кадр з серіалу" Свати " / УНІАН

Популярний серіал "Свати", згідно з новим мовним законом, озвучили українською і показали в телеефірі. Однак користувачі українського сегмента мережі відреагували в основному негативно на такі зміни і стали активно висловлюватися в коментарях на сайті каналу 1+1.

"Єдиний серіал, заради якого я включала телевізор. Мої знайомі, давно дивляться російські канали через Смарт-ТБ. Мало того, що взагалі нічого дивитися на українських каналах, так ви ще й примудрилися єдиний серіал, заради якого раніше об'єднувалася вся країна, щоб цього серіалу Бути на наших екранах - так понівечити!", "Я балдію від перекладу українською "Величного століття", але "Свати" − це жах. Пропала родзинка і колорит. Видно, що робилося наспіх", "Це просто якийсь жах, а не переклад. Так споганити хороший серіал. Ви ще переведіть діамантову руку на українську мову. Жах", "Свати - український дубляж. Серйозно? Ні, ну правда, аж плакати хочеться. Не знаю, як ще висловити свої почуття пристойно. Років 10 дивимося і тут припливли. Ну, за що?",- написали вони.

false
false
false
false

Довідка. З 16 липня 2021 року вступив в дію закон, згідно з яким на телебаченні всі фільми і серіали, вироблені в Україні, повинні транслюватися українською мовою. А використання субтитрів на репліки, сказані іншою мовою, не повинно перевищувати показник 10% у всьому фільмі.

Реклама

Нагадаємо, раніше, в 2017 році серіал Свати заборонили до показу в Україні після того, як російського актора Федора Добронравова, який брав участі в зйомках стрічки, внесли до Переліку іноземних артистів, які загрожують безпеці і яким заборонений в'їзд.

7 березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною заборону на в'їзд в Україну актора Федора Добронравова і анулював заборону на ретрансляцію деяких фільмів з його участю, зокрема серіалу "Свати".

Колегія суддів шостого апеляційного адміністративного суда15 травня, відхилила апеляцію СБУ та Держкіно у справі про заборону серіалу Свати.

1+1 Свати новини України
Зараз ви переглядаєте новину «"Плакати хочеться - споганили хороший серіал": у Мережі обурилися перекладом "Сватів" українською». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моді сліпони - надзвичайно зручне взуття, яке у 70-х подарував світу засновник VansУ моді сліпони - надзвичайно зручне взуття, яке у 70-х подарував світу засновник Vans Електронна черга в дитячий сад: як вона працює в УкраїніЕлектронна черга в дитячий сад: як вона працює в Україні У моду увійшло сиве волосся, і більше не потрібно відкидати природну красуУ моду увійшло сиве волосся, і більше не потрібно відкидати природну красу Вибух на хімзаводі під Рівним: що відомо про викид отруйного газуВибух на хімзаводі під Рівним: що відомо про викид отруйного газу На Україну чекає новий пік сонця: синоптик розповів, коли спека зашкалюватимеНа Україну чекає новий пік сонця: синоптик розповів, коли спека зашкалюватиме

Останні новини

09:00

Мовний іспит: чи доцільно вимірювати профпридатність чиновників знанням української мови

08:58

Негода в Україні: жертвами стихії стали двоє людей, травмовано - семеро

08:37

У Києві п'яна суддя за кермом влаштувала ДТП, від самосуду врятувала поліція Відео

08:30

Не плачте через Північний потік Погляд

08:19

Коронавірус в Україні 22 липня: за добу поставили 726 діагнозів COVID-19 Відео

Реклама
08:03

Угода по СП-2: США готують нові санкції, ідеї Києва увійшли в текст угоди - Держдеп Відео

08:00

Атака на Байдена і угода щодо СП-2: експерт назвав страх Білого дому перед візитом Зеленського у США Відео

07:55

Подвійне убивство в Луцьку: чоловік розправився з колишньою дружиною і дочкою після вироку суду Відео

07:04

Саміт Путіна і Зеленського: у Кремлі розкрили, чи є зрушення у підготовці зустрічі президентів

07:00

Слова Путіна і фініш діалогу відносно Донбасу: дипломат розкрив стратегію Кремля щодо України Відео

06:42

Німеччина зобов'язалася активізувати переговори в нормандському форматі - угода Берліна і Вашингтона

06:28

Шматок совку: що зміниться в армії без строкової служби Погляд

06:24

Майже гола Марта Адамчук здивувала емоційною фотосесією топлес

05:54

Чому не можна пити каву вранці одразу після пробудження - відповідь учених

05:12

Як омолодити свою імунну систему: легкі способи Відео

04:31

Палац за 50 мільярдів: у РФ розповіли, навіщо Путіну новий маєток у Підмосков'ї Відео

04:04

Гороскоп на 22 липня для всіх знаків Зодіаку: кого чекає успіх у всіх справах

03:41

Як назавжди розлюбити солодке: топ-7 лайфхаків від дієтолога

03:10

"Дуже смачно": найніжніша учасниця Холостяка показала жіночні форми

02:43

День боксу в Україні: цікаві факти та привітання Фото

Реклама
02:09

"З ніг до голови": як нестача сну впливає на кожну частину тіла Відео

01:38

Медики перерахували головні ознаки серцевого нападу Відео

01:12

Кандидатура узгоджена із Заходом: у РФ назвали наступника Путіна Відео

00:26

Магнітна буря 22 липня 2021 спровокує мігрені: що робити Відео

21 липня, середа
23:14

"Вау, пальчик підстав": харків'янка похвалилася навичками 7-річної племінниці курити кальян Відео

23:11

Що потрібно робити для схуднення: прості кроки, які допоможуть досягти мети

22:24

Отримайте гарантію: Зеленський підписав закон, який захищає права споживачів інтернет-магазинів

22:10

Лежачого добивали ногами: у Вінниці натовп підлітків жорстоко побив хлопця через зачіску Відео

21:59

Мир на Донбасі і повернення Криму: Зеленський заявив про плани на перемовини з Байденом Відео

21:58

У дитини ріжуться зуби: як зрозуміти Відео

21:48

Гематоми на тілі і церковне масло: з'явилися моторошні подробиці про виснаженого підлітка в Одесі Відео

21:22

У Миколаєві випав град завбільшки з куряче яйце: побиті тисячі автомобілів Відео

21:19

Транзит газу через Україну на 10 років і гарантії ненападу РФ: США і ФРН досягли угоди щодо СП-2 Відео

21:06

Потужна допомога щодо Криму і Донбасу: США оголосили зустріч Зеленського і Байдена 30 серпня Відео

21:05

Незабаром для вільного в'їзду з України відкриються ще шість країн Європи – ЗМІ Відео

20:27

Прикмети на 22 липня: що не можна робити і як уберегтися від біди Відео

20:23

Вийшов трейлер перезапуску мультсеріалу Чіп і Дейл Відео

20:20

Стало відомо, що буде з пенсією неофіційно працевлаштованих українців Відео

20:06

"Новий спосіб поливу дерев": у Києві після прориву труби утворився величезний фонтан Відео

19:47

Удар по Росії і підтримка України: у Держдепі розкрили деталі слів Байдена на адресу Путіна у Женеві Відео

Реклама
19:46

Газова атака і кавказець з пістолетом: на Хрещатику трапилася масова бійка, дісталося і очевидцям Відео

19:40

Українізація по-більшовицькому: чим небезпечний примус до української мови Погляд

19:09

Ксенія Мішина показала апетитні форми в яскравому вбранні

19:09

Ракета-пеніс, Доктор Зло і податки: у соцмережах висміяли політ Джеффа Безоса в космос

19:03

Amazon знімає серіал за романом Сини Анансі Ніла Геймана

18:43

ПриватБанк блокує карти українців на 120 днів: що потрібно знати, щоб уникнути цього Відео

18:36

Удар по гаманцях жителів Києва: у Кличка підвищать комунальні тарифи на 30-40% Відео

18:22

Спільна пісня Мапеѕкіп і Go-A виявилася фейком

18:12

Електронна черга в дитячий сад: як вона працює в Україні Відео

18:09

"Вітаю, Шарик, ти бовдур": на Донбасі потролили всіх, хто отримав паспорт РФ від Путіна Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти