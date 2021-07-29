Платне паркування у дворах Києва: кого змусять платити за стоянку біля власного будинку

У Києві планують ввести платне паркування у дворах / КМДА

В Києві платне паркування біля житлових будинків може обходитися киянам і гостям міста до 25-35 гривень за годину, заявив начальник інспекції з паркування КМДА Дмитро Рахматуллін.

Він пояснив, що столична влада планує брати з водіїв гроші за використання прибудинкової території і уточнив, що ніде немає розрахунків, що людина повинна паркуватися під своїм житлом. Чиновник каже, що земля у більшості будинків належить місту, хоча люди і платять за обслуговування прибудинкової території, передає Dtp.kiev.ua.

Де в Києві з'являться платні парковки

"Звичка скрізь паркуватися безкоштовно залишилася, хоча всі ми знаємо, що нічого безкоштовного не існує і кожен квадратний метр столичної землі коштує шалених грошей. Тим більше що сьогодні в більшості таких дворів особливо в центральній частині міста паркуються не тільки жителі, а й працівники сусідніх офісів", - говорить Рахматуллін.

У КМДА планують, що платна парковка з'явиться в тих житлових дворах, чия прибудинкова територія належить місту.

Жителі будуть про це сповіщені і протягом виділеного періоду зможуть вирішити питання з оформленням землі або ж погодитися на розробку платних паркувальних місць.

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Вартість паркування буде залежати від місця розташування: в центрі дорожче, а в спальних районах дешевше. Безкоштовно можна буде залишити машину тільки вночі і на вихідні, а так доведеться викласти в центрі – 35 грн/год, прицентрова зона – 25 грн/год і 5 грн/год в спальних районах столиці.

Створення платних парковок у дворах: у КМДА назвали причину

У свою чергу радник заступника голови КМДА, голова Ради з урбаністики Віталій Селик повідомив Апострофу що влада обґрунтувала нововведення нестачею паркувальних місць, а також тим, що швидкі і пожежники не можуть проїхати "запарковані" квартали.

За словами Селика, оплата прибудинкової території не дає мешканцям права на безкоштовну парковку.

"Те, що вони платять 200-300 гривень за обслуговування прибудинкової території, вони платять виключно за прибирання біля свого будинку", - говорить Селик.

"Ті паркомісця, які є в старих кварталах міста, я нагадаю, були розраховані для так званої гостьової парковки", - зазначає Селик.

Раніше влада розраховувала, що у більшості жителів міста буде своє паркувальне місце або гараж.

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"На прикладі старої забудови і забудови 90-х можна пояснити, що перед будинком знаходиться 10-20 паркомісць на 100-200 квартир. Це ж не справедливо по відношенню до 90% мешканців будинку, адже всі однаково платять за прибудинкову територію, а паркується 10%. А чи справедливо, що одні люди купили собі гараж або паркомісце в підземному паркінгу, а інші паркуються безкоштовно", - додає він.

"Так, зараз в місті існує система, коли люди безкоштовно можуть залишати на місяць автомобіль біля свого будинку. Але, по-перше, вони займають місце потенційних гостей інших мешканців будинку, які не можуть під'їхати. А, по-друге, ми бачили ситуації, коли в деяких житлових комплексах банально швидка або пожежники не можуть проїхати через те, що автомобілі запарковані в два ряди. Це все потрібно нормувати", - заявив Селик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що з 1 липня в Києві вступили в силу нові тарифи на паркування автомобілів у центрі міста і прилеглих до нього районах.