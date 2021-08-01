Платна стоянка у дворах: у Київтранспарксервісі пояснили, до чого готуватися

У Києві можуть ввести плату за паркування у дворах / Фото КМДА

Заступник директора комунального підприємства Київтранспарксервіс Євген Псел прокоментував інформацію, що з'явилася, про те, що в Києві можуть ввести плату за паркування у дворах житлових будинків.

Якщо столична влада прийме відповідне рішення про організацію платних стоянок на прибудинкових територіях, то це буде відбуватися виключно на комунальній землі, підкреслив він в ефірі Громадського.

Чиновник уточнив, що Київтранспарксервіс підзвітний і підконтрольний Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА, проте поки ніякої інформації з облаштування парковок у дворах не надходило.

"Ніяких платних парковок на прибудинкових територіях підприємство не облаштовує", — підкреслив Псел.

Зазначимо, що раніше радник заступника голови КМДА Віталій Селик заявляв, що в Києві рано чи пізно всім власникам автомобілів доведеться платити за стоянку у дворі.

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"Купивши автомобіль, ви повинні бути готові до того, що за парковку доведеться платити. Купівля не означає, що Ви автоматично отримуєте право на безкоштовне користування ділянкою території площею в 10 квадратних метрів", — вважає Селік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що з 1 липня в Києві вступили в силу нові тарифи на паркування автомобілів у центрі міста і прилеглих до нього районах.