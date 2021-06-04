Води по вікна, люди ридають: з'явилося відео, що накоїла погода в Маріуполі

З'явилося відео, що накоїла погода в Маріуполі / архівне фото Reuters

Погода в Маріуполі Донецької області стала причиною чималих проблеми для місцевих жителів.

У місті після рясного дощу затопило з десяток вулиць. Багато ливнівок просто не впоралися з навантаженням.

Затопленими вулицями плавали автомобілі, розповіли в ТСН.Ранок.

Місцями люди просто не могли пройти, а місцями – пробиралися насилу. Поліції довелося регулювати прохід пішоходів, пояснюючи їм, куди не можна йти і як обійти затоплені ділянки.

"У нас високий цоколь, і нам пощастило, а у сусідів у будинку по коліно води. У сусідки за три будинки води по вікна. Вона вранці так плакала: вся її домашня птиця загинула", - поділилася подробицями одна з місцевих мешканок із виданням 0629 .com.ua.

4 червня дощ у Маріуполі нарешті припинився, і рівень води потихеньку почав опускатися: вода йде в море.

Погода в Україні: новини

Раніше Україну затопила потужна злива. У центрі Дніпра після дощу чоловік пересувався вулицями міста на байдарці.

Синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що перший місяць літа почнеться з дощів, які йтимуть близько 3 днів. Денна температура повітря в липні в більшості регіоні складе 27-32 градуси.

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