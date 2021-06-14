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"Плівки Медведчука": ЗМІ опублікували всі 36 годин телефонних розмов кума Путіна

14 червня 2021, 07:35
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Журналісти зазначають, що не всі розмови Медведчука вдалося прослухати, оскільки кум Путіна користувався захищеною лінією зв'язку.

Віктор Медведчук, суд
Українські спецслужби записували розмови Медведчука з 2014 року / УНІАН

На YouTube-каналі журналістів Bihus.Info опублікували всі матеріали прослуховування голови політради Опозиційної платформи - За життя, кума Путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді. Тривалість записів становить 36 годин.

"Ви просили - ми ділимося. Всі аудіо Медведчука, які ми проаналізували. Кілька місяців роботи, 10 журналістів і 36 годин "плівок Медведчука". Якщо готові страждати з нами і вам цікаво, що за пісня на гудках Медведчука - велкам", - йдеться у повідомленні на YouTube-каналі Bihus.Info.

За даними журналістів, прослуховування здійснювалося українськими спецслужбами в рамках масштабної спецоперації ще з 2014 року. При цьому масив записів досить хаотичний.

"Зокрема, там є багато розмов, які не мають жодного відношення до самого Медведчука. Почуєте, наприклад, як ватажки терористів в Кремль дзвонять", - йдеться в повідомленні.

При цьому не всі розмови Медведчука вдалося прослухати, оскільки кум Путіна користувався захищеною лінією зв'язку.

"Плівки Медведчука" - про що раніше писав Главред:

Журналісти Bihus.Info отримали записи телефонних розмов Віктора Медведчука з бойовиками "ЛДНР", помічниками Путіна і чиновниками Кремля за 4 роки.

Розслідувачі підготували цикл відео "Як гартувалася мерзота" і розділили на чотири тематичні частини:

  • У першій частині йшлося про стосунки з Путіним і вплив на українську владу після Майдану.
  • У другій - про санкційну " трубу Медведчука", яка має бути націоналізована Україною.
  • Третя частина розслідування присвячена тому, як Медведчук заробляв на вугіллі, а СБУ передавала бойовикам готівку.
  • У четвертій частині розслідування говорилося про роль Медведчука у звільненні полонених, його участі в газових переговорах і контракті на постачання електроенергії з РФ.

8 червня в НАБУ підтвердили справжність скандальних "плівок Медведчука".

Денис Бігус Віктор Медведчук новини України плівки Медведчука
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