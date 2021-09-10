Цвіль,"убиті" меблі та антисанітарія на кухні: як Одеські студенти заселялися в гуртожитки

Першокурсники в жаху від побаченого в наданих їм кімнатах.
Одеські студенти, які в кінці серпня заселилися в гуртожитки університетів, показали, в яких умовах їм доводиться жити.
Відповідні кадри першокурсники Одеського національного економічного і морського університетів опублікували в мережі.
На опублікованих кадрах видно, що ліжка в кімнатах все ще стоять на пружинах, а на них навіть не поклали матраци.
З меблями теж велика проблема - майже всі шафи та тумбочки виявилися зламаним, а стіни покриті цвіллю. За словами студентів, вартість проживання в цьому гуртожитку становить 650 гривень на місяць.
Не кращі умови й в гуртожитку Одеського національного економічного університету.
Судячи з кадрів, на кухні, яка укомплектована металевими столами, одною електроплитою і розбитою мийкою - моторошна антисанітарія.
Раніше Главред повідомляв, що студенти гуртожитку № 11 (вулиця Ніжинська, №29Д) Національного авіаційного університету в Києві поскаржилися на вкрай погані побутові умови проживання в будівлі. На знімках, які вони виклали в Мережу, видно, що душові та вбиральні практично в аварійному стані.