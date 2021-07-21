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Плювати на санкції: литовці разом з Медведчуком завезли німецькі фільтри до Криму - Cхеми

21 липня 2021, 08:58

Підрядник імпортував німецькі фільтри Inge GmbH з Литви за посередництва компанії Run Engineering.

Медведчук
Віктор Медведчук / Reuters

В обхід санкцій в окупований Росією Крим поставили фільтраційне обладнання німецької фірми Inge GmbH, а посередником виступила литовська компанія, пов'язана з нардепом від ОПЗЖ, який потрапив під санкції Віктором Медведчуком.

Один з підрядників будівництва двох електростанцій на півострові компанія Воронеж-Аква в 2018 році імпортувала німецькі фільтри Inge GmbH з Литви за посередництва компанії Run Engineering, зареєстрованої в Каунасі, йдеться в розслідуванні Схем.

Відзначається, що після підозрілої угоди у компанії Run Engineering відібрали ліцензію через ймовірність експорту товарів подвійного призначення в окупований Крим.

У свою чергу власник німецької компанії Фірма DuPont відхрестилася від використання продукції, закупленої Run Engineering, в іншому місці.

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Поставки фільтрів до Криму в обхід санкцій: слід Медведчука

Крім того, підкреслюється, що власниця Run Engineering Марина Кармишева тісно пов'язана з російською компанією Роснефть. А через низку фірм і з українським народним депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком. Вона має відношення до групи інвесткомпаній регіон, де і почалася її кар'єра.

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У свою чергу Регіон відноситься до нардепа Медведчука. Також кіпрська компанія Кармишевой Nestan LTD володіє дочірньою компанією, яка за даними російського кордону, торгувала з Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Саме цим заводом донедавна володіла дружина Медвечука — Оксана Марченко.

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Санкції проти Віктора Медведчука

19 лютого РНБО наклав санкції на бізнес і майно Медведчука, зокрема, літаки, які бували в Росії. У квітні офіс генпрокурора і Служба безпеки повідомили, що на іншу яхту Віктора Медведчука Романс-1 накладено арешт, тому що вона заходила в порти тимчасово окупованого Росією Криму. Саме між цими двома подіями супер-яхта Royal Romance була переоформлена і зараз формально не має зв'язку з родиною Медведчука.

Печерський суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу-державна зрада і порушення законів і звичаїв війни

Раніше генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ) проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти народного депутата від опозиційної платформи - за життя Віктора Медведчука та його оточення.

Обмежувальні заходи розраховані на три роки, йдеться в указі Глави держави, опублікованому на сайті офісу президента.

санкції Віктор Медведчук новини Криму
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