"Танцювали, піднімаючи хмари пилу": у Криму росіяни змусили балерин танцювати біля танків

В рамках величезного брязкання зброєю під назвою "Армія-2021" російські генерали не придумали нічого кращого балету під дулами бойових танків.
У захопленому Росією місті Севастополь у Криму під час відкриття Форуму "армія 2021" організували дивний Захід — "танковий балет". Відео було оприлюднено в Twitter.
Бойові танки російської армії роз'їжджали на бетонному майданчику. І поруч з ними дівчата-балерини в пачках бігали в пилу на території парку "Патріот".
"Граціозний танець. Водії танків професійно керують бойовими машинами і збройними танками, в русі синхронно виконують прийоми. Легкість, з якою броньовані машини пересуваються по уявному танцполу", - говорить голос за кадром відео.
До слова, головний майданчик форуму "Армія-2021" знаходиться в Московській області, але такі ж заходи влаштовують і в інших військових округах. А відкриття форуму в Севастополі відбулося 27 серпня.
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Нагадаємо, раніше по кладовищу в окупованому Перевальську Луганської області проїхалася військова техніка керованих Росією незаконних воєнізованих формувань так званої "ЛНР".
В результаті могили виявилися повністю знищеними.