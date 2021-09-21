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За ціною новенької іномарки: в Одесі ошелешили рекордною вартістю тушки тунця

21 вересня 2021, 10:29

Ціну за тушку тунця в одеському супермаркеті можна порівняти з ціною нового авто в Україні.

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Тунець з рекордним цінником на прилавку / t.me/kompass_odessa

В Одесі в одному з супермаркетів на прилавку з'явилася у продажу тушка тунця з гігантським цінником.

Фото з рибою вартістю в сотні тисяч гривень опублікували в Telegram-каналі Компас Одеса.

"Блакитний тунець в Сільпо - всього за 313 штук. Налітай", - пишуть в Мережі.

Звернемо увагу, що на ціннику вказана вартість риби – 313 500 гривень.

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/ t.me/kompass_odessa

Відзначимо, що ціну за тушку тунця в Одеському супермаркеті можна порівняти з ціною нового авто в Україні.

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Для прикладу, легковик Renault Logan в автосалонах України пропонують за 272 тисячі гривень.

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Бюджетний кросовер китайського виробництва Cherry Tiggo 2 стартує за ціною від 273 тисяч гривень.

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А російські Lada Granta і Vesta потягнуть 235 і 303 тисячі гривень.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на продукти рекордно підскочать: експерт розповів, що подорожчає найбільше.

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ціни на продукти новини Одеси
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