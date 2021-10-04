У середмісті Тернополя вночі розгулювали буйволи: як вони там опинились

З Тернопільського зоокуточка втекли тварини / скріншот

У Тернополі вулицями міста розгулювали буйволи. Як з'ясувалося, тварини втекли із зоокуточка в місцевому парку. Ті встигли порядно налякати людей та створити кілька аварійних ситуацій.

Як повідомив заступник директора з розвитку інфраструктури парків Тернополя Микола Ткач, тваринам вдалося самостійно вибратися із загородження, відкривши замок й розламавши огорожу, пише місцевий ресурс "ТМЦ.ІНФО".

Вдень тварини гуляли по алеях парку "Топільче", а ввечері вийшли на набережну та ходили по проїжджій частині. Заступник директора з розвитку інфраструктури парків Тернополя запевняє, що тварин повернули через 40 хвилин після того, як вони вийшли з зоокуточка.

"Ніякої шкоди ні собі, ні мешканцям і майну міста буйволи не заподіяли. Їх оперативно повернули на їхню територію. Наразі лагодять останню секцію огорожі", – сказав Микола Ткач.

Раніше на відео потрапило епічне ДТП у Києві. У столиці на Севастопольській площі пасажири штовхали тролейбус, а він врізався в Nissan, який намагався об'їхати громадський транспорт. Ймовірно тролейбус поламався, і добрі самаритяни вирішили допомогти водієві.

Також вірусним стало відео з Нідерландів, де козел й півень врятували курку від яструба, який напав на курочку та намагався забрати її з собою. У підсумку господарські тварини здобули перемогу і розійшлися по своїх кутах, а хижак полетів.