За доносом торговця з ринку: з'явилося відео затримання ФСБ українського консула

ФСБ затримала українського дипломата / Прямий

У Росії показали відео затримання в Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка.

На опублікованому в YouTube відео відображено, що українського дипломата затримали в одному з ресторанів.

Його привезли в будівлю ФСБ, де представники російських спецслужб звинуватили Сосонюка в шпигунстві.

Звернемо увагу, що ФСБ провела очну ставку, під час якої неназваний чоловік, який залишився за кадром, представився продавцем з місцевого ринку Юнона і повідомив про те, що Сосонюк нібито хотів купити у нього бази даних громадян РФ.

Судячи з усього, свідчення анонімного російського торговця стали підставою для звинувачення українського дипломата.

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Затримання в РФ консула України Сосонюка: