За доносом торговця з ринку: з'явилося відео затримання ФСБ українського консула

ФСБ провела очну ставку, під час якої Олександра Сосонюка звинуватили в шпигунстві.
У Росії показали відео затримання в Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка.
На опублікованому в YouTube відео відображено, що українського дипломата затримали в одному з ресторанів.
Його привезли в будівлю ФСБ, де представники російських спецслужб звинуватили Сосонюка в шпигунстві.
Звернемо увагу, що ФСБ провела очну ставку, під час якої неназваний чоловік, який залишився за кадром, представився продавцем з місцевого ринку Юнона і повідомив про те, що Сосонюк нібито хотів купити у нього бази даних громадян РФ.
Судячи з усього, свідчення анонімного російського торговця стали підставою для звинувачення українського дипломата.
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Затримання в РФ консула України Сосонюка:
- 16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.
- У спецслужбі стверджують, що Сосонюк нібито намагався отримати інформацію закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ.
- Підкреслюється, що така діяльність "несумісна зі статусом дипломатичного працівника" і носить "явний ворожий характер по відношенню до Російської Федерації".
- До українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права, додали в ФСБ.
Автор: Олексій Тичина