По дорозі з Кирилівки зник чоловік – родичам довелося визволяти його з рабства

Українця звернули в рабство під Запоріжжям / УНІАН

Понад місяць рідні шукали зниклого родича з Тернопільської області, який поїхав працювати в Кирилівку, але по дорозі додому в Мелітополь зник безвісти. Виявилося, що чоловік потрапив у рабство.

Зазначається, що 35-річний Віталій Харчук зник 16 липня, його сестра звернулася в поліцію. До пошуків приєдналися не тільки правоохоронці, а й волонтери. Проте розшукати зниклого в Мелітополі та околицях не вдалося, повідомляє місцеве видання "РИА Мелітополь".

Пізніше стало відомо, що Віталій був вивезений в село в Херсонській області і потрапив в справжнє рабство, де його разом з іншими людьми змушували працювати безплатно. Чоловікові вдалося попросити у когось із місцевих жителів телефон і додзвонитися рідним.

Зазначається, що родичі чоловіка не стали звертатися в поліцію. Замість цього вони поїхали в Херсонське село, де за грошову винагороду забрали Віталія додому. Чи займається поліція пошуком тих, хто тримає в заручниках людей, поки не відомо.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області поліціянти звільнили з так званого трудового табору 13 осіб, які важко працювали і проживали в антисанітарних умовах. Вербувальник шукав безплатну робочу силу серед соціально незахищених категорій населення, а потім здавав своїх бранців в оренду місцевим фермерам.

За словами працівників, господар психологічно тиснув на них і постійно залякував. Гроші за польові роботи бранців вербувальник забирав собі. При цьому самі заробітчани працювали тільки за спальне місце і їжу.